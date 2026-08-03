Suverēno jaunlatviešu skats uz austrumiem: 15. Saeimas vēlēšanu saraksts nr. 1 (“Suverēnā vara”/ “Jaunlatvieši”)
“Suverēnās varas” un “Jaunlatviešu” kopsaraksta nosaukums 15. Saeimas vēlēšanās ir vēlētājiem paslēpis vienu būtisku norādi, ka viņi uz Jēkaba ielas namu startē vēl ar trešo partneri – Latvijas Krievu savienību (LKS). Sarakstā čum un mudž ar LKS ļaudīm. Tāpat sarakstā ir arī abi kādreizējā Latvijas PSR kompartijas vadoņa Alfrēda Rubika dēli.
Jauns.lv lasītājus iepazīstina ar visiem sarakstiem 15. Saeimas vēlēšanās numuru secībā. Pirmais stāsts par “Suverēno varu”/“Jaunlatviešiem”).
15. Saeimas vēlēšanu sarakstā nr. 1 (“Suverēnā vara”/“Jaunlatvieši”) ir arī citas neviennozīmīgi vērtētas personas, kas izcēlušās ar prokremliskiem un eiroskepticiskiem paziņojumiem. Deputātu kandidāti savā programmā īpaši uzsver, ka pašlaik viss ir slikti, un liek domāt, ka viņu vadībā mēs dzīvosim gluži vai leiputrijā. Viņu nostādnes arī atrod dzirdīgas vēlētāju ausis, jo suverēnie jaunlatvieši grozās partiju priekšvēlēšanu reitingu augšgalā.
Prokremliskā suverenitāte
LKS sociālajos tīklos paziņojusi: “Saeimas vēlēšanās: mūsu saraksts – nr. 1. Latvijas Krievu savienības komanda piedalās 15. Saeimas vēlēšanās kopā ar “Suverēno varu” un “Jaunlatviešiem”. Jau vairāk nekā gadu veiksmīgi strādājam kopā. Pašvaldību vēlēšanās mūsu kopīgie saraksti guva Rīgas, Jelgavas un Olaines iedzīvotāju atbalstu, un šajās pašvaldībās mēs turpinām kopīgu darbu.”
Rīgas domnieces Jūlijas Stepaņenko vadītās “Suverēnās varas” un apvienības “Jaunlatvieši” priekšvēlēšanu programmas pirmais teikums sola pieņemt ģimenes stiprināšanas likumu un veicināt ģimenes vērtību popularizēšanu. Tomēr šajā programmā nav konkretizēts, kas pēc suverēno jaunlatviešu uzskata ir “ģimenes vērtības”. Tālāk programmas tekstā gan ir minēts, kas sludina ģimenes vērtības graujošu ideoloģiju. Un tā ir Stambulas konvencija, kura savulaik pieņemta, lai izskaustu vardarbību ģimenēs. Iespējams, ka ģimenes vērtības varētu graut arī Pasaules Veselības organizācija (PVO), jo suverēnie jaunlatvieši teic, ka Latvijai esot jāizvērtē iespēja izstāties no šīs organizācijas. PVO dokumentos bieži runāts par tādiem aspektiem kā savstarpēja cieņa, drošība un vardarbības nepieļaušana, bērnu interešu aizsardzība, vienlīdzīga pieeja veselības aprūpei, ģimenes atbalsts bērnu un pieaugušo veselībai.
1. saraksta programmatiskā dokumenta lasītājiem tiek iestāstīti prokremliskie uzstādījumi, ka tagad viss ir slikti un viss ir jāpārtaisa: * Izbeigt Latvijas uzņēmēju ģeopolitisko vajāšanu (respektīvi – atjaunot biznesu ar agresorvalstīm Krieviju un Baltkrieviju); * Nepieļaut esošās dzelzceļa infrastruktūras demontāžu (respektīvi – atjaunot vilcienu satiksmi ar Krieviju); * Atjaunot skolās krievu valodas apguvi izvēles kārtībā; * Atjaunot 5% PVN drukātajiem izdevumiem visās valodās (respektīvi – krievu valodu plašsaziņas līdzekļos pielīdzināt Latvijas valsts valodai); * Nepieļaut Latvijas iesaistīšanos militārajos konfliktos, tai skaitā to finansēšanu (respektīvi – pārtraukt atbalstīt Ukrainu); * Vienkāršot un paātrināt pilsonības iegūšanas procedūru Latvijas nepilsoņiem.
Ārlietu ministrijai aktīvi jāveicina eksports un jāaizstāv Latvijas ražotāju intereses globālajā tirgū, jāpārtrauc finansēt “airBaltic” un “Rail Baltica”, jāsamazina nodokļi un uz pusi jāsamazina Saeimas deputātu skaits, minēts daudzo partijas uzstādījumu sarakstā.
Suverēnā valsts tavā pagalmā
Lai panāktu daudzo solījumu īstenošanu, ievēlēšanas gadījumā suverēnajiem jaunlatviešiem būtu jāstrādā vaiga sviedros un lielā mērā arī jāmaina viss kurss, pa kuru pašreiz virzās Latvijas valsts. Tomēr viens punkts gan nekādu īpašas pūles neprasītu.
Programmā solīts invaliditātes pensijas atbrīvot no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN). Tā īsti nav skaidrs, kuram elektorātam šis solījums domāts, jo būtībā tie ir “tukši vārdi”. Pašlaik Latvijā ar IIN netiek apliktas pensijas līdz 1000 eiro, bet vidējās invaliditātes pensijas Latvijā pat nesasniedz 350 eiro. Suverēnie jaunlatvieši nolēmuši ķerties klāt ne tikai pie personām ar invaliditāti, bet arī studentijas, jo viņi nolēmuši “nodrošināt kārtību studentu dienesta viesnīcās”.
Visus valsts iedzīvotājus noteikti varētu uzrunāt tas, ka “Suverēnā vara”/“Jaunlatvieši” sola lētāku elektrību, ieviest piecu gadu moratoriju nodokļu paaugstināšanai un jaunu nodokļu ieviešanā, saglabāt lauku skolas, atteikties no zaļā kursa, garantēt skaidras naudas apriti, neatbalstīt pāreju uz digitālo valūtu un tā tālāk. Viens no punktiem arī sola veicināt kooperatīvu izveidi Latvijā ražotās produkcijas realizācijai, kā arī ieviest vienotu valsts pakalpojumu autobusu “Valsts Tev, tavā pagalmā”, kas nodrošinātu atbalstu iedzīvotājiem reģionos.
Suverēnie līderi
Rīgas saraksta līdere ir “Suverēnās varas” vadītāja, zvērinātā advokāte un Rīgas domniece, kādreizējā Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko, kura izcēlusies ar daudziem skandaloziem paziņojumiem opozīcijas vārdā. Daudziem joprojām atmiņā viņas kaismīgā iestāšanās pret obligāto vakcināciju Covid-19 pandēmijas laikā. Aiz viņas seko vēl viens galvaspilsētas domnieks, “Jaunlatviešu” līderis, bijušais diplomāts Rūdolfs Brēmanis, kurš apsūdzēts par Latvijas valstij piederošu vairāk nekā 102 000 eiro izkrāpšanu un piesavināšanos laikā, kad pildīja diplomāta pienākumus Apvienotajos Arābu Emirātos, kā arī nonācis uzmanības epicentrā ar neadekvātiem fiziskiem konfliktiem un uzvedību, tostarp ar incidentu skolas salidojumā šī gada martā.
Ceturtā sarakstā ir vēl viena Rīgas domniece, LKS līderes, bijušās Eiropas Parlamenta deputātes Tatjanas Ždanokas palīdze Inna Djeri. Septītā sarakstā ir pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā pazīstamā Latvijas Televīzijas krievu ziņu vadītāja Natālija Ābola. 23. numurs sarakstā ir kādreizējais Eiroskeptiķu partijas vadītājs no 1998. līdz 2016. gadam Normunds Grostiņš, kurš čekas maisos figurēja izslēgto aģentu sarakstā ar segvārdu “Štrilics” (tiesa viņa sadarbību ar VDK gan nekonstatēja). Bet ar 28. numuru ir kādreizējā LPSR kompartijas pirmā sekretāra Alfrēda Rubika dēls Artūrs Rubiks, kurš savulaik jau ir bijis Saeimas deputāts.
Vidzemē sarakstu vada Ādažu novada deputāte un bijusī 13. Saeimas deputāte Karina Sprūde (dzimusi Tinamagomedova). Saeimā viņa bija aktīva KPV LV (tā saucamās “Kaimiņa partijas”) pārstāve un vērtību aizstāve, bet savu politisko pieredzi ieguvusi partijas “Saskaņa” rindās. Pašlaik viņa ir viena no “Suverēnas varas” vadošajām personībām.
Latgales saraksta līderis Jūlijas Stepaņenko dzīvesbiedrs un studiju kursabiedrs, arī Rīgas domnieks un jurists Vjačeslavs Stepaņenko, ko partija izvirzījusi kā Ministru prezidenta amata kandidātu. Savulaik viņš ilgstoši darbojies kā prokūrists un amatpersona vairākos ar “Baltijas Mediju Aliansi”, kas pārraidīja Krievijas televīzijas programmas, saistītos uzņēmumos (piemēram, “Pirmais Baltijas kanāls”, “Ren TV Baltic”, “Pirmais Baltijas muzikālais kanāls”). Kā 6. numurs Latgalē startē vēl viens jurists – Ernests Jurkāns, kurš bijis gan 5. un 6. Saeimas deputāts, kā arī 1994. un 1995. gadā Rēzeknes mērs un pēc tam īpašu uzdevumu ministrs pašvaldību lietās un vēlāk pašvaldību lietu valsts ministrs, pārstāvot gan partiju “Saimnieks”, gan “Saskaņu”.
Ar 8. numuru Latgalē startē autovadītājs Raimonda Rubiks, kurš ir LPSR kompartijas kādreizējā līdera Alfrēda Rubika dēls, bet sarakstu noslēdz alus kultūras aktīvists un politiķis Andrejs Šikors, bijušās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Izmeklēšanas nodaļas vadītājas Lienītes Šikores vīrs.
Kurzemes saraksta lokomotīve ir Edgars Dārznieks, kurš ir ne tikai politiskās apvienības valdes loceklis, bet arī Vēstures entuziastu kluba un Vēstures un senatnes pētītāju biedrības dibinātājs un vadītājs (no šīm vēsturnieku entuziastu organizācijām suverēno jaunlatviešu sarakstā kandidē vēl vairāki cilvēki. Jāteic, ka Kurzemes līderis pat nav ieguvis vidējo izglītību, viņam ir tikai pamatizglītība.
Zemgales saraksta līderis ir skandalozu slavu ieguvušais Jelgavas domnieks, LKS aktīvists Andrejs Pagors. Viņš regulāri piesaista uzmanību ar savu prokremlisko un tā saucamo “antifašistisko" aktīvismu, piedalījies dažādos protestos, kas saistīti ar mazākumtautību tiesībām, padomju pieminekļu demontāžu un izglītības reformām Latvijā. Viņa publiskie izteikumi sociālajos tīklos un komentāri saistībā ar karu Ukrainā vai PSRS armijas svētkiem vairākkārt rosinājuši tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldības vēršanos policijā.
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5. augustā iepazīstināšanu ar deputātu kandidātu sarakstiem turpināsim ar "Mēs mainām noteikumus" sarakstu.