Aizkraukles novada iedzīvotāji aicināti piedalīties novada apceļošanas spēlē
Aizkraukles novada Tūrisma nodaļa aicina iesaistīties plašā novada apceļošanas akcijā “Atklāj Aizkraukles novadu!”, kuras mērķis ir mudināt iedzīvotājus un viesus atklāt jaunas vietas, kultūrvēstures liecības un dabas maršrutus.
Laika posmā līdz 1. oktobrim ikviens aicināts doties aizraujošā ceļojumā un iepazīt Aizkraukles novadu no jauna, apvienojot izziņu ar atpūtu brīvā dabā. Dalībniekiem jāapmeklē noteiktie akcijas objekti, jāiepazīst to stāsti un jāuzņem fotogrāfijas; tās, uzrādot klātienē, ļaus saņemt zīmogus akcijas bukletā un krāt punktus. Pēc iegūtajiem punktiem ikviens varēs noskaidrot, vai ir Aizkraukles novada tūristi, pētnieki vai īsti eksperti, tādējādi pakāpeniski atklājot arvien plašāku vietu loku. Katrs objekta apmeklējums dalībniekus pietuvinās jaunam ceļotāja līmenim un sniegs iespēju saņemt akcijas suvenīru, kā arī piedalīties balvu izlozē; balvu saņemšana paredzēta pēc noteikto kritēriju izpildes.
Zīmogus iespējams saņemt Aizkraukles novada un Kokneses tūrisma informācijas centrā, tāpat Aizkraukles, Pļaviņu, Skrīveru, Jaunjelgavas un Neretas tūrisma informācijas punktos, kā arī Iršu muižas klētī-magazīnā; darbu laiki var atšķirties, tāpēc ieteicams iepriekš pārbaudīt pieejamību.
Aicinām piepildīt vasaru ar piedzīvojumiem Aizkraukles novadā un doties maršrutos ģimenēm, draugiem, individuāliem ceļotājiem! Plašāku informāciju par akciju, tai skaitā objektu sarakstu un dalības nosacījumus, iespējams iegūt tīmekļvietnē:, kā arī Tūrisma nodaļas Facebook lapā “Visit Aizkraukles novads”.