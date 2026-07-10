Mārupes novada jauktajam korim "Maska" spoži panākumi prestižā konkursā
Jūlija sākumā Mārupes novada Babītes Kultūrizglītības centra jauktais koris "Maska" pārstāvēja Latviju starptautiskajā kormūzikas konkursā "Béla Bartók International Choir Competition 2026", kas notika Debrecenā, Ungārijā. Šis pasākums ir viens no prestižā un augstu vērtētā “European Grand Prix for Choral Singing (EGP)” atlases posmiem.
No 2. līdz 5. jūlijam uz skatuves pulcējās 11 izcili kori no četriem kontinentiem. Ameriku pārstāvēja kolektīvi no Ziemeļamerikas un Puertoriko, Āziju – koris no Indonēzijas, Āfriku – kolektīvs no Dienvidāfrikas, bet Eiropu – kori no Ungārijas, Vācijas un Latvijas.
Mākslinieciskā vadītāja un diriģenta Jāņa Ozola vadībā koris "Maska" izpildīja desmit skaņdarbus sakrālajā un brīvās izvēles programmā, kā arī uzstājās "Grand Prix" finālā. Programma apliecināja ansambļa profesionālo meistarību un žanru amplitūdu, īpaši izceļot latviešu komponistu radīto mūziku. “Maskas” sniegumā skanēja Uģa Prauliņa, Ērika Ešenvalda, Riharda Zaļupes un Riharda Dubras opusi, nesot Latvijas kormūzikas vārdu pasaules mērogā.
Kormūzikas konkurss “Béla Bartók International Choir Competition”, dibināts 1961. gadā, šogad Debrecenā notika jau 30. reizi, spilgti apliecinot, ka kormūzika vieno cilvēkus visā pasaulē. Tā kā pasākums ir “European Grand Prix for Choral Singing” kvalifikācijas kārta, uzvarētājs iegūst tiesības nākamgad Itālijā sacensties par Eiropas kordziedāšanas Grand Prix kopā ar citu posmu laureātiem.
"Šajā jubilejas gadā saņēmām ārkārtīgi lielu dalībnieku pieteikumu skaitu, kas ļāva mums atlasīt absolūti labākos korus no starptautiskās mūzikas skatuves. Nākot no visām pasaules malām, tie piedāvā ne tikai pasaules līmeņa vokālo izcilību, bet arī savu kultūru muzikālos dārgumus," tā Jozefs Nemešs (Jozsef Nemes), “Bela Bartok International Choir Competition 2026” direktors.
Konkursā koris "Maska" sasniedza spožus rezultātus: 1. vieta Sakrālās mūzikas kategorijā, 3. vieta Brīvās izvēles programmā un 2. vieta "Grand Prix" finālā, sacenšoties ar spēcīgākajiem kolektīviem. Koris lepni nes Mārupes novada un Latvijas vārdu pasaulē un saka lielu, sirsnīgu paldies visiem atbalstītājiem un labvēļiem.