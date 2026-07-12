Dziedātāja Aija Andrejeva.
Novadu ziņas
Šodien 13:01
Cēsu 820. jubilejas koncertā uz vienas skatuves satiksies Aija Andrejeva, Ozols un “Pērkons”
Sestdien, 18. jūlijā, Cēsis savu 820. jubileju svinēs ar vērienīgu koncertu, kurā uz vienas skatuves satiksies dažādu žanru un paaudžu mākslinieki.
Koncerta programma:
18.00 - Alfrēda Kalniņa Mūzikas vidusskolas Džeza nodaļa
19.00 - Bigbends Cēsis
20.00 - Aija Andrejeva
21.30 - Rīmdari
22.30 - Ozols
23.45 - Pērkons
01.00 - Stradivari
Ieeja apmeklētājiem atvērta no plkst. 17.30.
Biļešu skaits uz koncertu ir ierobežots.
Ģimenēm pieejamas biļetes par izdevīgāku cenu. Ģimenes biļete derīga ģimenei, kur, pasākumu apmeklē divi pieaugušie un divi vai trīs bērni 8-17 g.v., ģimenes biļete jāizmanto visai ģimenei ierodoties kopā; pie ieejas jāvar apliecināt radniecību.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas.
Tuvojoties pasākumam un pasākuma dienā biļetes dārgākas.
Pasākuma teritorijā aizliegts ienest bīstamus priekšmetus, lietussargus, dzērienus, ēdienus un liela izmēra somas.