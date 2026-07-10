Tīraines apkaimē pēc iedzīvotāju iniciatīvas izveidots rotaļu laukums
Zeltrītu ielā 6 pabeigta bērnu rotaļu laukuma izbūve, īstenota, pateicoties iedzīvotāju idejai, kas iesniegta 2024. gada līdzdalības budžeta ideju konkursā.
Kā vēsta Mārupes novada pašvaldība, iniciatīva sākta, lai nodrošinātu drošu, pieejamu, mūsdienīgu vidi bērnu brīvā laika pavadīšanai, vienlaikus stiprinot vietējās kopienas infrastruktūru un veicinot ģimeņu iesaisti aktīvā atpūtā. Šīs ieceres pamatā ir rūpes par bērnu labbūtību un vienlīdzīgām iespējām, lai katrs bērns neatkarīgi no dzīvesvietas un sociālā stāvokļa varētu piekļūt kvalitatīvām atpūtas iespējām savā tuvumā.
Pašvaldība uzsver, ka šāda veida publiskās telpas attīstība palīdz veidot drošu, iekļaujošu un estētiski pievilcīgu vidi, kurā bērni un viņu ģimenes var pavadīt laiku kopā. Vienlaikus tas kalpo kā platforma sabiedrības saliedētībai, jo koplietošanas telpas veicina satikšanos, sadarbību un savstarpēju atbalstu starp iedzīvotājiem.
Tagad šeit izveidota daudzveidīga, droša, mūsdienīga telpa bērnu rotaļām un aktīvai atpūtai. Jaunais laukums aprīkots ar kvalitatīvām iekārtām dažāda vecuma bērniem, veicinot fiziskās aktivitātes, radošumu un socializēšanos. Paredzētas iespējas gan klusākām rotaļām un izziņai, gan dinamiskām nodarbēm brīvā dabā, turklāt teritorija veidota ar domām par piekļūstamību un drošības standartiem, tostarp seguma kvalitāti, norobežojumiem un pārskatāmu plānojumu.
Tuvumā pieejami arī soli, atpūtas zonas un velonovietnes, lai vecāki un pavadošie varētu ērti uzturēties bērnu aktivitāšu laikā. Projekta īstenošana ir nozīmīgs solis dzīves kvalitātes celšanā, kā arī ilgtermiņa ieguldījums bērnu veselīgā attīstībā un sociālajā mijiedarbībā. Tas veicina aktīvu dzīvesveidu jau agrīnā vecumā, uzlabo sabiedrības veselības rādītājus un rada priekšnoteikumus ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai, stiprinot vietējo identitāti un iedzīvotāju piederības sajūtu.