Straupe svin 820 gadu jubileju ar plašu svētku programmu
Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Straupe aicina uz jubilejas svinībām, kurās ikviens varēs baudīt daudzveidīgu kultūras, sporta un izklaides programmu.
Kā informē Cēsu novadu pašvaldībā, svētki sāksies piektdien, 10. jūlijā, Lielstraupes pilī ar mākslas notikumiem – semināru par naivismu mākslā, kurā piedalīsies mākslas zinātnieks Aivars Leitis un gleznotājs Leons Staris, kā arī plenēru kopā ar mākslinieci Ievu Lapiņu-Strazdīti. Vakarā notiks svētku atklāšana ar Straupes un Mazsalacas koriem, bet svētku noskaņu turpinās Zigfrīda Muktupāvela koncerts un muzikālās apvienības "Tepat" uzstāšanās.
Sestdien, 11. jūlijā, Straupes estrādē un tās apkārtnē valdīs īsta svētku rosība – notiks jubilejas skrējiens dažādām vecuma grupām, bērnus priecēs piepūšamās atrakcijas, muzikāla izrāde, radošās darbnīcas, sejiņu apgleznošana un putu ballīte. Jauniešu biedrība "Lauzt robežas" aicinās iesaistīties tekstila grafiti darbnīcā, DJ meistarklasē un iedvesmas diskusijā. Dienas gaitā būs iespēja noskatīties Raiskuma amatierteātra "Punkts uz i" pirmizrādi, bet vakara programmā* gaidāms deju kolektīvu koncerts "Paaudžu solis. Straupei – 820", kā arī Fiņķa, postfolkloras grupas "Rikši" un grupas "Mākoņstūmēji" koncerti un balle.
Svētdien svētki turpināsies Straupes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā ar svētdienas dievkalpojumu, ko vadīs arhibīskaps Rinalds Grants, un noslēgsies ar Vidzemes kamerorķestra koncertu.
Vakara programma 11. jūlijā ir par ieejas maksu. Biļetes cena – 7 EUR. Iepriekšpārdošanā tās pieejamas Straupes pagasta bibliotēkā, Stalbes Tautas namā, "Biļešu Paradīzes" kasēs un vietnē bilesuparadize.lv. Bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) ieeja ir bez maksas.