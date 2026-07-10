Daugavā norit aktīva glābšanas operācija - tiek meklēts ūdenī iekritis cilvēks
Foto: Jauns.lv
Glābšanas darbi notiek posmā starp Dzelzceļa un Akmens tiltu.
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Daugavā norit aktīva glābšanas operācija - tiek meklēts ūdenī iekritis cilvēks

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Jauns.lv

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Rīgā, Daugavā pie Dzelzceļa tilta, piektdien norit aktīvi meklēšanas darbi pēc tam, kad saņemta informācija par ūdenī iekritušu cilvēku.

Daugavā norit aktīva glābšanas operācija - tiek me...

Notikuma vietā strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji, kuri turpina aktīvus meklēšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk atrastu ūdenī iekritušo cilvēku.

Foto: Jauns.lv
Notikuma vietā strādā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 
Notikuma vietā strādā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

Kā liecina Jauns.lv aculiecinieku uzņemtās fotogrāfijas, glābšanas darbi notiek posmā starp Dzelzceļa un Akmens tiltu. Notikuma vietā strādā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Iedzīvotāji aicināti netuvoties notikuma vietai un netraucēt glābēju darbu. Plašāka informācija par notikušo pagaidām netiek sniegta.

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