Glābšanas darbi notiek posmā starp Dzelzceļa un Akmens tiltu.
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Šodien 12:47
Daugavā norit aktīva glābšanas operācija - tiek meklēts ūdenī iekritis cilvēks
Rīgā, Daugavā pie Dzelzceļa tilta, piektdien norit aktīvi meklēšanas darbi pēc tam, kad saņemta informācija par ūdenī iekritušu cilvēku.
Notikuma vietā strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji, kuri turpina aktīvus meklēšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk atrastu ūdenī iekritušo cilvēku.
Notikuma vietā strādā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
Kā liecina Jauns.lv aculiecinieku uzņemtās fotogrāfijas, glābšanas darbi notiek posmā starp Dzelzceļa un Akmens tiltu. Notikuma vietā strādā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Iedzīvotāji aicināti netuvoties notikuma vietai un netraucēt glābēju darbu. Plašāka informācija par notikušo pagaidām netiek sniegta.