Šonedēļ jau otrā ielaušanās "Evelatus" veikalā - šoreiz Bauskā
Šonedēļ Bauskā notikusi ielaušanās tirdzniecības centrā "Rimi Bauska", kur apzagts mobilo ierīču tirgotāja "Evelatus" veikals. Uzņēmums norāda, ka dažu dienu laikā šī ir jau otrā ielaušanās tā veikalos Latvijā.
Valsts policijā (VP) informācija par zādzību no veikala Pionieru ielā saņemta naktī uz ceturtdienu, neilgi pēc pusnakts. VP par notikušo ir sākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana un tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi, kā arī iespējamās vainīgās personas. Izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus policija pašlaik nesniedz.
Savukārt SIA "Evelatus" valdes loceklis un patiesais labuma guvējs Valters Ģērmanis aģentūru ziņo, ka šīs nedēļas laikā ir notikuši divi ielaušanās gadījumi "Evelatus" veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notika nakts laikā, tika bojāts īpašums un nozagta prece. Pirmā ielaušanās notika veikalā tirdzniecības centrā "Akropole Alfa" Rīgā, savukārt otrā - tirdzniecības centrā "Rimi Bauska".
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā aģentūra LETA apliecināja, ka naktī uz 5. jūliju Rīgā, Brīvības gatvē, izsitot veikala vitrīnu, tika nozagti vairāki mobilie telefoni.
Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess, un tiek pārbaudīts, vai šis gadījums ir saistīts ar citiem pēdējā laikā notikušiem tirdzniecības vietu apzagšanas gadījumiem. Policija ir veikusi darbu notikuma vietās un ieguvusi lietiskos pierādījumus. Izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju policija patlaban nevarot sniegt.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem "Evelatus" apgrozījums 2024. gadā bija 19 655 157 eiro, bet peļņa - 841 039 eiro. Jau ziņots, ka šonedēļ policija sākusi kriminālprocesu par ielaušanos tirdzniecības centrā "Origo" izvietotajā "Euronics" veikalā.