Kur Latvijā bērnam piedzimt ir "visizdevīgāk"? Pašvaldību pabalsti atšķiras pat piecas reizes
Viena ģimene par bērna piedzimšanu no pašvaldības saņem 200 eiro, cita – pat 1000 eiro. Un tas vēl nav viss. Ja pasaulē nāk dvīņi vai trīnīši, atbalsts atsevišķās pašvaldībās sasniedz vairākus tūkstošus un dažviet pat piecciparu summu.
Izpētījām visu Latvijas pašvaldību bērna piedzimšanas pabalstus un noskaidrojām, kur jaunie vecāki var saņemt vislielāko finansiālo atbalstu, kādi nosacījumi jāizpilda un kādi ir interesantākie izņēmumi.
Kur maksā visvairāk?
Lai gan valsts visām ģimenēm izmaksā vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu 600 eiro apmērā, pašvaldību atbalsts ir ļoti atšķirīgs.
Visdāsnākās šobrīd ir Siguldas, Ropažu un Mārupes novadu pašvaldības, kur par viena bērna piedzimšanu iespējams saņemt 1000 eiro. Tām seko Daugavpils un Dienvidkurzemes novads ar 700 eiro pabalstu, bet vairākas pašvaldības jaunajiem vecākiem izmaksā 500 vai 600 eiro.
Tikmēr ir arī pašvaldības, kur bērna piedzimšanas pabalsts joprojām ir tikai 200 eiro. Atšķirība starp lielāko un mazāko pašvaldības pabalstu sasniedz piecas reizes.
Kur bērna piedzimšanas pabalsts ir visdāsnākais? TOP 7 pašvaldības
- Mārupes novads — līdz 1000 € par bērnu (īpašos gadījumos vairāk)
- Ropažu novads — 1000 € par bērnu (no 2026. gada 1. jūlija)
- Siguldas novads — 1000 € par bērnu
- Daugavpils — 700 €
- Dienvidkurzemes novads — 700 €
- Ventspils — 600
- Rīga — 450 € (par vienu bērnu)
Ar lielu pabalstu vien nepietiek – ir arī savi noteikumi
Ja šķiet, ka pietiek deklarēties jaunajā pašvaldībā īsi pirms dzemdībām, realitātē viss nav tik vienkārši.
Gandrīz katrai pašvaldībai ir savi nosacījumi. Visbiežāk vismaz vienam no vecākiem attiecīgajā pašvaldībā jābūt deklarētam jau sešus vai divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas. Daudzviet nepieciešams, lai arī bērna pirmā deklarētā dzīvesvieta būtu šajā pašvaldībā, savukārt pabalsts jāpieprasa noteiktā termiņā – parasti sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.
Tieši deklarēšanās termiņš ir viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc ģimene uz pabalstu nevar pretendēt.
Dažviet ir arī īpaši bonusi
Ne visas pašvaldības aprobežojas tikai ar vienādu summu par katru jaundzimušo.
Piemēram, Mārupes novadā pabalsta apmērs ir lielāks, ja abi vecāki jau ilgstoši deklarēti novadā. Rīgā papildu atbalsts paredzēts ļoti priekšlaikus dzimušiem bērniem, savukārt vairākās pašvaldībās īpaši nosacījumi attiecas uz adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm.
Ir arī pašvaldības, kur pabalstu neizmaksā vienā maksājumā. Piemēram, Rēzeknes un Krāslavas novadā atbalsts tiek sadalīts vairākos maksājumos vairāku gadu garumā, bet Valmieras novadā daļa pabalsta tiek izmaksāta tikai tad, kad bērns sasniedz viena gada vecumu.
Dvīņi un trīnīši – pavisam cita matemātika
Ja ģimenē piedzimst dvīņi vai trīnīši, vairākās pašvaldībās pabalsti pieaug ievērojami.
Rīgā dvīņu ģimene noteiktos gadījumos var saņemt vairākus tūkstošus eiro, savukārt Mārupes novadā par trīnīšu piedzimšanu paredzēts pat 10 000 eiro liels pabalsts. Arī Ropažu pašvaldība par dvīņu piedzimšanu izmaksā būtiski lielāku atbalstu nekā viena bērna gadījumā.
Tie ir izņēmuma gadījumi, taču tie labi parāda, cik atšķirīga var būt pašvaldību pieeja ģimeņu atbalstam.
Cik kopā var saņemt jaunie vecāki?
Pašvaldības pabalsts nav vienīgais atbalsts. No 2026. gada valsts vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts ir 600 eiro, ko izmaksā VSAA neatkarīgi no dzīvesvietas.
Tas nozīmē, ka, piemēram, Siguldā vai Ropažos kopējais vienreizējais atbalsts pēc bērna piedzimšanas sasniedz jau 1600 eiro, savukārt Daugavpilī – 1300 eiro.
Kāpēc pašvaldībās ir tik atšķirīgi noteikumi?
Nav nejaušība, ka gandrīz visur tiek prasīta deklarēšanās jau vairākus mēnešus pirms bērna dzimšanas.
Pašvaldības ar šādiem nosacījumiem cenšas nodrošināt, ka atbalstu saņem vietējās ģimenes, nevis cilvēki, kuri deklarē dzīvesvietu tikai uz īsu laiku, lai iegūtu lielāku pabalstu. Vienlaikus katra pašvaldība pati nosaka, cik lielu finansiālo atbalstu tā var atļauties un kādas ģimenes vēlas īpaši motivēt palikt vai pārcelties uz dzīvi tās teritorijā.
Interesanti fakti
- Mazākais bērna piedzimšanas pabalsts Latvijā ir 200 eiro;
- Lielākais pabalsts par viena bērna piedzimšanu sasniedz 1000 eiro;
- Mārupes novadā par trīnīšu piedzimšanu iespējams saņemt 10 000 eiro;
- Visbiežāk sastopamais nosacījums ir vismaz 12 mēnešu deklarēšanās pašvaldībā;
- Gandrīz visās pašvaldībās bērnam pēc dzimšanas jābūt deklarētam tajā pašā pašvaldībā;
- Vairākas pašvaldības paredz papildu atbalstu dvīņiem, daudzbērnu ģimenēm vai priekšlaikus dzimušiem bērniem.
Ja ģimenē gaidāms mazulis, vērts laikus noskaidrot, kas pienākas tieši tavā pašvaldībā. Dažkārt atšķirība starp vietām ir simtiem eiro, bet nosacījumi – deklarēšanās termiņš, iesniegšanas laiks un citi kritēriji – var būtiski atšķirties. Meklē internetā “bērna piedzimšanas pabalsts + savas pašvaldības nosaukums” vai dodies uz pašvaldības mājaslapu, lai nepalaistu garām sev pienākošos atbalstu.