Pat +28 grādi! Pēc lietus un vēsuma Latviju atkal sasniegs vasarīgs siltums
Pēc vēsākām un lietainām dienām nedēļas nogalē Latvijā pakāpeniski atgriezīsies vasarīgs siltums. Jau pirmdien valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra sasniegs +20 līdz +25 grādus, bet vietām termometra stabiņš pakāpsies līdz pat +28 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Šodien Latvijā vēl vietām veidosies pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 18, plus 23 grādi. Arī sestdien iespējams lietus un dienā termometra stabiņš sasniegs vien plus 16, plus 20 grādu atzīmi.
Taču svētdien dienā kļūs siltāks un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 22, plus 26 grādi, savukārt pirmdien, kad pastiprināsies anticiklona ietekme, teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 25 grādiem, vietām sasniedzot plus 27, plus 28 grādus.
Jau ziņots, ka pēc senas tradīcijas 10. jūlijs tiek dēvēts par Septiņu brāļu dienu un tiek uzskatīts, ka lietus 10. jūlijā nozīmē to, ka lietainas būs turpmākās septiņas nedēļas. Savukārt, ja 10. jūlijs būs saulains, tad arī turpmākās nedēļas būs saules apspīdētas. Tomēr ne vienmēr tautas ticējumiem var ticēt, jo bijuši gadi, kad laika apstākļi bija gluži pretēji tautas ticējumiem. Lai tur vai kā, cilvēki ik gadu 10. jūlijā īpaši vēro debesis un prāto, kāds laiks varētu vasaras otrajā pusē.