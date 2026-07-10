Cēsīs sākas sarunu festivāls “Lampa” - aktuālajam seko Jauns.lv tiešraidēs
Cēsis uz divām dienām kļūst par vietu, kur satiksies idejas, viedokļi un drosmīgas sarunas — 10. un 11. jūlijā pilsētā jau 12. reizi norisināsies sarunu festivāls “Lampa”. Aptuveni 400 pasākumos 66 norises vietās uzmanības centrā būs sabiedrības drošība, mentālā veselība, demokrātija un citi šobrīd būtiski jautājumi. Festivāla aktuālākajām diskusijām un notikumiem varēs sekot līdzi arī portālā Jauns.lv tiešraidēs.
Festivāla centrālais jautājums šogad ir "Par ko nedrīkst nerunāt?". Programmā liela uzmanība pievērsta sabiedrības noturībai un gatavībai krīzēm.
Divas dienas, 400 pasākumu un drosmīgas sarunas
Piektdienas, 10. jūlija, vakarā “Lampa” jau atkal būs laiks Politiķu disko. Politiķi uz vienu vakaru noliks malā politiku un kļūs par dīdžejiem. Par noskaņu uz deju grīdas rūpēsies TV raidījumu un pasākumu vadītāja Māra Sleja, bet savu mīļāko ballīšu mūziku atskaņos ārlietu ministre Baiba Braže, tieslietu ministrs Edvards Smiltēns, izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone un partijas "Progresīvie" līdzpriekšsēdētāja Agnese Lāce.
Ja Politiķu disko kļuvis par neatņemamu piektdienas vakara sastāvdaļu, tad sestdienas vakars tradicionāli pieder Politiķu cepienam. Jau divpadsmito reizi festivāla noslēgumā uz skatuves satiksies četri komiķi un četri politiķi. Cepiens arī šogad notiks pēc pārbaudītas receptes — komiķi ķersies pie politiķu publiskās dzīves spožākajiem un ne tik spožajiem mirkļiem, bet politiķiem būs tikai viena revanša iespēja — atbildes runa.
Politiķu cepienu vadīs komiķis Jānis Skutelis. Uz skatuves satiksies politiķi Dace Melbārde, Jānis Grasbergs, Ēriks Stendzenieks un Harijs Rokpelnis, bet viņus “cepinās” dramaturģe Anete Konste, aktieris Jānis Kronis, komiķis Rūdolfs Kugrēns un aktieris un režisors Matīss Budovskis.
Savukārt 11. jūlijā no plkst. 16.00 līdz 17.30 uz skatuves “Apgaismo” notiks diskusija “Darba tirgus sauc — vai jaunieši dzird?”. Tajā spriedīs, kāpēc jauniešu karjeras izvēles bieži nesakrīt ar darba devēju vajadzībām un kas būtu jāmaina, lai abas puses labāk sadzirdētu viena otru.
Diskusiju vadīs TV personība un pasākumu vadītājs Kristaps Tālbergs. Tajā piedalīsies “SCHWENK Latvija” valdes locekle un cilvēkkapitāla un administrācijas direktore Linda Šedlere, uzņēmuma “ERDA” dibinātāja un vadītāja Zane Čulkstēna, izglītības inovāciju un pārmaiņu procesu vadītājs un Cēsu novada domes deputāts Ivo Rode, Latvijas Studentu apvienības viceprezidente rīcībpolitikas jautājumos Luīze Driķīte, kā arī “Ernesta Metodes” vadītājs un matemātikas guru Ernests Kazakevičs.
11. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 12.00 uz skatuves “Uzzibsnī” notiks diskusija “Aploksnes efekts medicīnā. Kā var neņemt!?”. Tajā spriedīs par mediķu apdāvināšanas kultūru, korupcijas riskiem un iespējām šo padomju laika tradīciju izskaust no veselības aprūpes.
Diskusiju vadīs Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska. Tajā piedalīsies sociālantropologs un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Klāvs Sedlenieks, Latvijas Pacientu organizāciju tīkla vadītāja Baiba Ziemele, KNAB Stratēģiskās analīzes nodaļas priekšniece Inta Nolle, Tiesībsarga biroja juridiskā padomniece Elīna Ūsiņa, kā arī kardiologs, Latvijas Universitātes profesors un Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs Andrejs Ērglis.
“Rīgas Viļņi” aicinās uz sarunām par sabiedrībai sāpīgiem jautājumiem
Arī izdevniecība “Rīgas Viļņi” piedalīsies sarunu festivālā “Lampa”, 10. jūlijā Atklāto sarunu teltī piedāvājot trīs diskusijas par sabiedrībā aktuālām tēmām — toksisku pašpietiekamību, bērnu un pusaudžu mentālo veselību, kā arī pāru attiecībām un šķiršanos.
No plkst. 12.30 līdz 14.00 Atklāto sarunu teltī notiks diskusija “Toksiskā pašpietiekamība: visu varu pati, bet vai vajag?”. Tajā runās par robežu starp veselīgu neatkarību un pārmērīgu slogu, ko sievietes nereti uzņemas ģimenē, darbā un attiecībās.
Diskusiju vadīs žurnāliste un dokumentālo filmu režisore Lauma Ozola, bet piedalīsies satura veidotāja Kristīne Beitika, žurnālu “Māja laukos” un “Jauns OK” galvenā redaktore Ance Kokoreviča, raidījumu un pasākumu vadītāja un producente Kristīne Stakena, geštaltterapeite, pāru terapeite un psiholoģijas centra “AUGT” radītāja Līva Spurava, kā arī lektore un LLKC projektu vadītāja Andrita Grīnberga.
Savukārt no plkst. 16.00 līdz 17.30 Atklāto sarunu teltī notiks saruna “Kāpēc aizvien vairāk bērnu vēlas beigt dzīvi? Kā pasargāt bērnus un pusaudžus no pašnāvībām un uzlabot mentālo veselību”. Tajā speciālisti skaidros, kā pamanīt bērna emocionālās grūtības, radīt drošu vidi ģimenē un laikus meklēt palīdzību.
Sarunu vadīs izdevniecības “Rīgas Viļņi” ģimenes satura redaktore un portāla “Mammamuntetiem.lv” redaktore Lauma Vītola. Piedalīsies bērnu psihiatre un Bērnu slimnīcas Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra virsārste Liene Vītola, Bērnu aizsardzības centra Bērnu labbūtības veicināšanas departamenta direktors Ako Kārlis Cekulis, biedrības “OGLE” līdzdibinātājs Maigurs Cepurītis, skolniece Elīza un portāla “Mammamuntetiem.lv” redaktore Ginta Auziņa.
No plkst. 18.30 līdz 20.00 Atklāto sarunu teltī notiks saruna “Divas sirdis. Šķiramies vai tomēr dzīvojam laimīgi kopā?”. Tajā spriedīs, kā saglabāt mīlestību ilgtermiņa attiecībās, pārvarēt krīzes un saprast, kad attiecības vēl ir vērts glābt. Sarunu vadīs žurnāla “Patiesā Dzīve” galvenā redaktore Ilze Trofimova, piedaloties Tatjanai Tomsonei, žurnālistam Aidim Tomsonam un dziedātājai Loretai Macijevskai-Livčai.
Arī 11. jūlijā izdevniecība “Rīgas Viļņi” Atklāto sarunu teltī piedāvās četrus pasākumus. No plkst. 12.00 līdz 13.30 notiks atklātā saruna “Slavenības aiz filtriem un glamūra”, no plkst. 14.30 līdz 16.00 — saruna “Kur paliek mūsu vecāki? Aprūpes nami. Starp pienākumu un vainas sajūtu?”, no plkst. 16.30 līdz 18.00 — “Modes klusējošie upuri”, bet dienu noslēgs diskusija “Olimpiskā vērtība vai bezvērtība?”, kas norisināsies no plkst. 18.30 līdz 20.00.
11. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 13.30 Atklāto sarunu teltī notiks saruna “Slavenības aiz filtriem un glamūra”. Tajā runās par vientulību, izdegšanu, attiecību krīzēm un citām grūtībām, kas mēdz slēpties aiz publiskā tēla un sociālo tīklu spožuma.
Sarunu vadīs žurnāliste Krista Klentaka, bet piedalīsies mūziķis Miks Dukurs, digitālā satura veidotāja un TV raidījumu vadītāja Nansija Garkalne, rakstniece Inga Grencberga, digitālā satura veidotāja Endija Kalniņa, kā arī dziedātājs un pasākumu vadītājs Ainars Bumbieris.
Savukārt no plkst. 14.30 līdz 16.00 Atklāto sarunu teltī notiks saruna “Kur paliek mūsu vecāki? Aprūpes nami. Starp pienākumu un vainas sajūtu?”. Tajā runās par emocionāli sarežģīto lēmumu uzticēt tuvinieka aprūpi sociālās aprūpes namam, par vainas sajūtu, izdegšanu un robežu starp pienākumu un atbildīgu izvēli.
Sarunu vadīs izdevniecības “Rīgas Viļņi” veselības grupas mediju un digitālā satura galvenā redaktore Džina Briška, bet piedalīsies žurnāliste, producente un TV raidījumu vadītāja Daina Jāņkalne, kā arī psiholoģe un kognitīvi biheiviorālā terapeite Diāna Zande.
Savukārt no plkst. 16.30 līdz 18.00 Atklāto sarunu teltī notiks saruna “Modes klusējošie upuri”. Tajā runās par mentālās veselības problēmām modes un radošajās industrijās — izdegšanu, trauksmi, nestabilu nodarbinātību, pastāvīgu vērtējumu un spiedienu klusēt.
Sarunu vadīs žurnāla “Pastaiga” galvenā redaktore Laura Lauziniece, bet piedalīsies modes un reklāmas fotogrāfs Miks Užans, psiholoģijas doktore, kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciāliste un supervizore Marija Ābeltiņa, kā arī stiliste Sintija Selicka-Užane.
No plkst. 18.30 līdz 20.00 Atklāto sarunu teltī notiks diskusija “Olimpiskā vērtība vai bezvērtība?”.Tajā vērtēs olimpiskās kustības lomu mūsdienās, tās komercializāciju, attieksmi pret Ukrainas sportistiem un nepieciešamās pārmaiņas, lai olimpiskās spēles atgūtu sabiedrības uzticību un prestižu.
Diskusiju vadīs interneta medija “Jauns.lv” galvenais redaktors Kristaps Saulītis, bet piedalīsies Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš, kalnu slēpotāja un divkārtēja olimpisko spēļu dalībniece Liene Bondare, kā arī volejboliste Tīna Graudiņa.
Tiem, kuri sarunas nevarēs apmeklēt klātienē, to video pēc festivāla būs skatāmi portālā Jauns.lv.