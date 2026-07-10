Sabiedrība
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Jau nākamnedēļ paziņos centralizēto eksāmenu sākotnējos rezultātus
Izglītības un zinātnes ministrija otrdien, 14. jūlijā, iepazīstinās ar šā gada centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. Par tiem plkst. 10 informēs ministrijas informācijas centrā "Zinātava".
Preses konferencē piedalīsies izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA), Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Valsts pārbaudījumu departamenta direktors Normunds Rečs un VIAA Vispārējās izglītības valsts pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle.
No 26. jūnija tiek izsniegti pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti, savukārt no 3. jūlija - pieejami vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti.
Šogad pamatizglītībā novērtēti 47 647 centralizēto eksāmenu un monitoringa darbi, vidējā izglītībā - 74 646 centralizēto eksāmenu darbi.