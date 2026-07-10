Rinkēvičs un citi NATO līderi no Erdogana saņem neparastu dāvanu - katram pa revolverim
Pēc NATO samita Turcijā valstu līderi mājās devās ne tikai ar diplomātiskām sarunām, bet arī ar kādu ļoti neparastu dāvanu – Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans katram dalībniekam pasniedza īpašu revolveri.
Beļģijas premjerministru Bārtu De Vēveru dāvana pārsteidza jau pēc atgriešanās mājās – viņa bagāžā atradās ierocis un tam pievienota munīcija.
Dāvinātais ierocis ir retākais Turcijā ražotais “Gumusay .357 Magnum” revolveris, kas izgatavots 20. gadsimta 90. gados. Tas ievietots koka kastē ar Turcijas karogu un NATO simboliku, kā arī plāksnīti, kurā norādīts, ka tas ir “pirmais revolvera tipa ierocis, kas ražots Turcijā”.
Turcijas prezidents ar šo žestu vēlējies izcelt savas valsts aizsardzības industrijas sasniegumus, kas pēdējos gados kļuvusi par nozīmīgu eksporta nozari.
Tomēr dāvana radījusi arī praktiskus jautājumus. Daļa līderu ieročus nodevuši drošai glabāšanai vai muzejiem. Beļģijas premjers savu revolveri nogādāja lidostas policijai, bet Nīderlandes un Zviedrijas līderu dāvanas tika nogādātas vēstniecībās Ankarā.
Lielbritānijas premjeram Kīram Stārmeram komplektā esot pievienots arī tīrīšanas komplekts un 500 patronas.
Tikmēr Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs par dāvanu pajokoja, ka viņa atvestais kļavu sīrups uz šāda fona izskatoties krietni pieticīgāk. Viņš norādīja, ka pats ieroci pat neesot redzējis, un uzsvēra, ka tas ticis deaktivizēts.
Arī Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs ticis pie Erdogana neparastās dāvanas. Sociālajos tīklos prezidents publicējis attēlu ar dāvināto ieroci, skaidrojot, ka pēc nepieciešamo formalitāšu nokārtošanas revolveris tiks nogādāts Latvijā un noteiktā kārtībā reģistrēts. Rinkēvičs norādīja, ka likuma izpratnē šāda dāvana ir diplomātiskā jeb valsts dāvana. Samita laikā Rinkēvičs uzsvēra Latvijas prioritātes – NATO austrumu flanga stiprināšanu un sabiedroto aizsardzības spēju attīstīšanu.