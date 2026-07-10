Ministru prezidents Andris Kulbergs norāda, ka Salvis Draviņš pieņēmis jaunus izaicinājumus Briselē.
Politika
Šodien 09:43
No amata atkāpies Kulberga padomnieks
Darbu premjerministra Andra Kulberga (AS) birojā atstājis padomnieks Eiropas Savienības (ES) jautājumos Salvis Draviņš.
Kā sociālajos tīklos skaidro Kulbergs, Draviņš amatu atstājis, lai pieņemtu jaunus izaicinājumus Briselē. Viņš arī norāda, ka Draviņa vietā būs jāmeklē jauns padomnieks.
Draviņš šo pašu amatu ieņēma arī iepriekšējās premjeres Evikas Siliņas (JV) birojā. Jau ziņots, ka pēc Siliņas demisijas darbu Ministru prezidenta birojā turpināja padomnieks ārlietu jautājumos Ivars Liepnieks, padomnieks Eiropas Savienības jautājumos Salvis Draviņš un konsultante protokola jautājumos Skaidrīte Zarāne. Saeima Kulberga valdību apstiprināja 28. maijā. To veido "Apvienotais saraksts", Nacionālā apvienība, "Jaunā vienotība" un Zaļo un zemnieku savienība.