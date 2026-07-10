VIDEO: Dusmas pēc strīda beidzas ar pakaļdzīšanos: Daugavpilī jaunietis sabojā kioska durvis un bēg no policijas
Foto: ekrānuzņēmums no video
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VIDEO: Dusmas pēc strīda beidzas ar pakaļdzīšanos: Daugavpilī jaunietis sabojā kioska durvis un bēg no policijas

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv

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Daugavpilī kāds jaunietis pēc konflikta ar draugiem nolēmis emocijas “izlādēt” uz kioska ieejas durvīm — taču viņa rīcība nepalika nepamanīta.

VIDEO: Dusmas pēc strīda beidzas ar pakaļdzīšanos:...

Svētdien, 5. jūlijā, Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanas kamerās Centra apkaimē tika fiksēts jaunietis, kurš sabojāja kioska ieejas durvis.

Uz notikuma vietu nekavējoties devās tuvākā pašvaldības policijas ekipāža. Ieraugot policistus, jaunietis mēģināja aizbēgt, tomēr pēc neilgas pakaļdzīšanās viņš tika panākts un aizturēts.

Noskaidrots, ka aizturētais ir 2006. gadā dzimis jaunietis. Viņš policistiem skaidroja, ka pēc strīda ar draugiem nav spējis savaldīt emocijas un tāpēc sabojājis kioska durvis.

Jaunietis nodots Valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
 

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