Mirusi Vollija Fanka - vecākā sieviete, kura devusies kosmosā
87 gadu vecumā mirusi amerikāņu aviācijas pioniere Vollija Fanka, kura 2021. gadā kļuva par tobrīd vecāko sievieti, kas devusies kosmosā. Viņa kosmosa lidojumā devās 82 gadu vecumā ar miljadiera Džefa Bezosa dibinātā uzņēmuma "Blue Origin" raķeti.
Vollijas Fankas kvēlākais sapnis bija kļūt par astronauti. Savu ceļu uz šo mērķi viņa uzsāka 1960. gados. Fanka bija viena no 13 pilotēm, kura piedalījās tā sauktajā "Mercury 13" programmā un izgāja tādus pašus pārbaudījumus kā NASA astronauti vīrieši. Lai gan viņas rezultāti bija ļoti augsti, sievietēm tolaik iespēja kļūt par astronautēm netika dota.
Pēc vairāk nekā 60 gadiem Fankas sapnis beidzot piepildījās, pateicoties uzņēmējam Džefam Bezosam. Atrašanās kosmosa augstumos 2021. gadā kļuva par vienu no spilgtākajiem notikumiem tobrīd 82 gadus vecās Vollijas Fankas dzīvē. Bezoss, pieminot Fanku, rakstīja, ka viņa gaidījusi sešus gadu desmitus, taču nekad nav pārstājusi ticēt, ka sapnis piepildīsies.
Vollija Fanka visu mūžu bija saistīta ar aviācijas nozari. Viņa kļuva par pirmo sievieti – inspektori ASV Federālajā aviācijas pārvaldē un pirmo sievieti, kas strādāja par aviācijas drošības izmeklētāju Nacionālajā transporta drošības padomē. Dzīves laikā viņa gaisā pavadīja vairāk nekā 19 600 lidojumu stundu un apmācīja tūkstošiem jauno pilotu.