Trio ELPO ar jauno singlu "Zen" aicina apstāties un iegrimt miera pasaulē
Latviešu trio ELPO laidis klajā jauno skaņdarbu "Zen", kas klausītājus aicina uz mirkli apstāties un ļauties meditatīvai skaņu ainavai. Tas ir pirmais vēstnesis no mūziķu rudenī gaidāmā debijas albuma "Skaņu akvārijs".
“Zen” ir muzikāls aicinājums apstāties un iegrimt. Tāpat kā ūdens spēj apņemt un attīrīt ķermeni, mūzika var attīrīt prātu un dvēseli. Laikā, kad pasaule šķiet arvien sadrumstalotāka un mūsu uzmanību nepārtraukti pieprasa informācijas plūsma, skaņdarbs piedāvā telpu mieram, pārdomām un atgriešanās iespējai pie savas dziļākās būtības,” stāsta trio izveidotājs Jānis Rubiks.
Skaņdarbs “Zen” atspoguļo albuma “Skaņu akvārijs” centrālo ideju – ieiešanu skaņas telpā, kur viss ir viens. Klavieres, kontrabass un sitaminstrumenti veido meditatīvu skaņu ainavu, kurā klusums ir tikpat nozīmīgs kā skaņa. Albums pēta miera, klātbūtnes un savstarpējās saiknes tēmas, kuras caurvij arī singls “Zen”.
Līdz ar singlu publicēts arī mākslinieces Alises Golovackas veidots videoklips, kas uzņemts viena nepārtraukta kadra jeb one-take manierē. Tas ļauj ieskatīties skaņdarba tapšanas procesā un piedzīvot atmosfēru, kurā dzima “Zen”. Trio ELPO radās 2016. gadā, kopīgā mūzikas valodā satiekoties trim mūziķiem un draugiem – Jānim Rubikam, Edgaram Cīrulim un Rūdolfam Dankfeldam. Brīvi pārvietojoties pāri žanru robežām, trio rada oriģinālmūziku, kurā savijas džeza atvērtība, laikmetīgās akadēmiskās mūzikas dziļums un rokmūzikas enerģija.
ELPO mūzikai raksturīgas plašas, meditatīvas skaņu ainavas, dinamiskas ritma struktūras un intuitīva saspēle starp trim mūziķiem. Gadu gaitā trio koncertējis Latvijā, Vācijā, Lietuvā un Norvēģijā. Mūziķi trīs reizes sadarbojušies ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, kā arī dalījušies skatuvē ar tādiem starptautiski atzītiem māksliniekiem kā John Ruocco, Julie Silvera un Rokas Zubovas.
Skaņdarbs “Zen” ir pieejams visās lielākajās straumēšanas platformās. Albums vinila plates formātā iznāks izdevniecības Jersika Records paspārnē, un tā vizuālo identitāti veidojusi māksliniece Līva Skane.