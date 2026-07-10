Kaija.
Sabiedrība
Šodien 07:52
Piektdien ciklona centrs virzīsies uz dienvidiem
Piektdien brīžiem uzspīdēs saule un lietus mitēsies, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Dienā ciklona centrs virzīsies uz dienvidiem no Latvijas un debesis brīžiem skaidrosies, bet lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni, pārsvarā no ziemeļu puses.
Gaiss iesils līdz plus 18, plus 22 grādiem. Galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā var būt neliels, īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 20, plus 22 grādi.