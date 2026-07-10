Ukrainas aizstāvjiem nosūtīts ziedotāju sarūpētais auto ar palīdzības kravu, sākas jauna ziedošanas akcija
9. jūlijā ceļā uz Ukrainu svinīgi pavadīta kārtējā automašīna, kas iegādāta par Valmieras novada iedzīvotāju un uzņēmēju ziedojumiem. Jau 10. jūlijā transportlīdzeklis Rīgā pievienosies “Twitter konvojam”, lai dotos uz galamērķi pie militārās vienības A74000 karavīriem.
Automašīna devās uz Ukrainu ar valsts aizstāvjiem ļoti noderīgu kravu. Uzņēmums “VALPRO” akcijai ziedoja degvielas kannas, savukārt iedzīvotāji automašīnu piepildīja ar ilgstošas uzglabāšanas pārtikas precēm. Uz fronti aizceļoja gaļas un zivju konservi, ātri pagatavojamās zupas, brokastu pārslas, kafija, iebiezinātais piens un citi produkti.
Noslēdzoties līdzšinējai akcijai, sadarbībā ar partneriem tiek uzsākta jauna ziedojumu vākšana Starlink satelītinterneta komplektu iegādei. Šīs iekārtas plānots uzstādīt sauszemes loģistikas robotiem, ko pašu spēkiem izgatavo Ukrainas triecienbataljona karavīri.
Šie pašbraucošie roboti tiek izmantoti bīstamajās kaujas zonās, kur cilvēkiem atrasties ir pārāk riskanti. Roboti patstāvīgi nogādā karavīriem pozīcijās visu nepieciešamo – munīciju, ūdeni, pārtiku un medikamentus. Tāpat šīs viedās ierīces spēj palīdzēt nelaimē un vajadzības gadījumā droši izvest no kaujas lauka ievainotos karavīrus. Lai roboti būtu precīzi vadāmi un nezaudētu sakarus pat tad, ja pretinieks izmanto spēcīgas radioelektroniskās cīņas ierīces traucējumu radīšanai, tos nepieciešams aprīkot ar kompaktajām Starlink Mini sistēmām. Tā kā roboti strādā ļoti smagos apstākļos, pēc katra uzdevuma tiem ir vajadzīga apkope, remonts un jaunas rezerves daļas.
Pateicamies visiem ziedotājiem! Palīdzības sniegšanu koordinē Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību, Valmieras novada fondu un Valmieras Attīstības aģentūru.
Ziedojumu konts Ukrainas aizstāvju atbalstam:
• Ziedo tiešsaistē: ukraine-vidzeme.lv/donation
• Saņēmējs: Valmieras novada fonds
• Reģistrācijas Nr.: 40008093066
• IBAN: LV09HABA0551022993220
• Mērķis: Atbalsts Ukrainai
• Adrese: Rīgas iela 27–1, Valmiera, LV–4201