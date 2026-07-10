Latvijā top pirmā eko-modes operete “Parīzes bohēma”
Operetes un muzikālais teātris uzsācis darbu pie jauna iestudējuma “Parīzes bohēma” – pirmās eko-modes operetes Latvijā, kas pirmizrādi piedzīvos 2026. gada 1. oktobrī Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”.
Jauniestudējuma iedvesmas avots ir ungāru operetes meistara Imres Kalmāna leģendārā operete “Monmartras vijolīte” (Das Veilchen vom Montmartre), kas kopš pirmizrādes Vīnē 1930. gadā aizrauj skatītājus ar savu Parīzes bohēmas noskaņu, mīlestības stāstu un neaizmirstamajām melodijām.
Taču “Parīzes bohēma” nebūs klasisks šī darba iestudējums.
Režisores Sonoras Vaices iecerē Parīzes bohēma top kā laikmetīgs muzikālā teātra notikums, kur klasiskā operete sastop augstās modes estētiku, mūsdienīgu muzikālo interpretāciju un vizuālo mākslu. Monmartras bohēmas pasaule atdzims negaidītā skatuves valodā – cilvēku raksturi atspoguļosies kukaiņu pasaules metaforās, bet daba kļūs par iedvesmas avotu izrādes vizuālajai identitātei.
“Eko” šajā iestudējumā nav tikai ilgtspējas jēdziens. Tā ir mākslinieciska filozofija, kur daba kļūst par līdzautori. Kukaiņu pasaule atklāj cilvēka instinktus, attiecības un sabiedrības hierarhiju, savukārt kostīmi un vizuālā vide iedvesmosies no dabas radītajām formām, faktūrām un krāsām.
"Parīzes bohēma" nav tikai jauns iestudējums mūsu repertuārā. Tā ir klasikas saruna ar mūsdienu skatītāju. Mēs radām pasauli, kur operete sastop augsto modi, daba kļūst par iedvesmas avotu, bet mūzika, kustība un vizuālā māksla saplūst vienā veselumā. Vēlamies, lai "Parīzes bohēma" atver operetes durvis arī tiem, kuri līdz šim domāja, ka šis žanrs nav domāts viņiem." stāsta Agija Ozoliņa-Kozlovska, Operetes teātra radošā direktore.
Pie iestudējuma strādā daudznozaru radošā komanda – režisore Sonora Vaice, diriģents Atvars Lakstīgala, horeogrāfe Ieva Kemlere, kostīmu māksliniece Pamela Butāne, scenogrāfe un multimediju māksliniece Ineta Sipunova, tehniskais vadītājs Ansis Gornavs, projekta radošā direktore Agija Ozoliņa-Kozlovska, kā arī Operetes teātra solisti un radošie partneri. Katrs savā mākslas jomā veido daļu no vienotas skatuves pasaules, kur klasiskā operete iegūst jaunu, laikmetīgu elpu.
Šobrīd norit intensīvs radošais darbs pie iestudējuma koncepcijas, muzikālās interpretācijas, scenogrāfijas, horeogrāfijas un kostīmu tapšanas. Līdz pirmizrādei Operetes teātris pakāpeniski atklās izrādes tapšanas procesu, iepazīstinot skatītājus ar radošo komandu, kostīmu idejām, muzikālajiem risinājumiem un aizkulisēm.
“Parīzes bohēma” pirmizrādi piedzīvos 2026. gada 1. oktobrī plkst. 19.00 Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”. Izrāde turpinās ceļu pie skatītājiem koncertzālē Cēsis, VEF Kultūras pilī, Ventspils teātra namā “Jūras vārti”, Liepājas teātrī.