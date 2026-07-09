Labdarības koncertā aicinās atbalstīt mazo Lūkasu cīņā ar baisu slimību
Baznīcas ielas “Ezītis miglā” 4. dzimšanas dienas ietvaros 23. jūlijā plkst. 18.00 notiks labdarības koncerts Lūkasa atbalstam. Pasākumā uzstāsies grupa “Tikai Mēs”, grupa “Devīze”, Sabīne Berezina, Diona Liepiņa, Revolūcija” un Dziedātāja Amanda un Amanito.
Lūkasam ir tikai pieci gadi. Vēl pavisam nesen viņš baudīja bezrūpīgu bērnību, taču pēc vairākiem izmeklējumiem ģimene saņēma smagu diagnozi - neiroblastomu. Šobrīd Lūkass drosmīgi izcieš intensīvu ķīmijterapijas kursu, un ārsti prognozē, ka ārstēšanās var ilgt līdz pat diviem gadiem.
Tuvākajā laikā Lūkasam Lietuvā būs nepieciešama kaulu smadzeņu transplantācija. Tāpat paredzēta nieru operācija, lai izņemtu audzēju, kas ir aptvēris svarīgus asinsvadus.
Labdarības koncerta laikā tiks vākti ziedojumi Lūkasa ārstēšanai un ģimenes atbalstam. Organizatori aicina ikvienu apmeklēt koncertu, baudīt muzikālos priekšnesumus un savu iespēju robežās sniegt atbalstu. Katrs ziedojums ir nozīmīgs un palīdz Lūkasam ceļā uz izveseļošanos.
Ikviens ir laipni gaidīts - kopā iespējams sniegt cerību un atbalstu brīdī, kad tas ir visvairāk nepieciešams.
Konta numurs ziedojumiem: LV76PARX0017134060001 Arvis Petkuns
Šonedēļ viņa tētis "Facebook" kontā pavēstīja, ka puisēns atkal dosies uz slimnīcu, lai saņemtu savu piekto ķīmijterapijas kursu, un pateicās visiem laba vēlētājiem un atbalstītājiem grūtajā brīdī. "Jūsu labestība, lūgšanas un palīdzība mums nozīmē ļoti daudz. Tas viss ir devis spēku nepadoties un turpināt šo smago cīņu. Šis ceļš nav viegls – ir dienas, kad šķiet ļoti grūti, ir kritumi, bet ir arī prieka brīži un cerības stari, kas palīdz iet uz priekšu,"