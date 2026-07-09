Pirmajā dienā studētgribētāji elektroniski aktīvi piesakās studijām Latvijas augstskolās, zināmas populārākās programmas
Pirmajā dienā, kopš sākusies vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām astoņās Latvijas augstskolās, saņemti 2219 pieteikumi, liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā.
No iesniegtajiem jau apstiprināti 1073 jeb 48,36% pieteikumu.
Pieteikties studijām var Latvijas Universitātē (LU), Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU), Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā.
Visvairāk studētgribētāju pieteikušies studijām LU. Otra populārākā augstskola pēc pirmās pieteikumu iesniegšanas dienas ir RTU, kam seko LBTU.
No apstiprinātajiem pieteikumiem visvairāk to ir studijām LU studiju programmās "Ārstniecība", "Tiesību zinātne", "Psiholoģija", "Komunikācijas zinātne", "Biznesa vadība", "Datorzinātnes", "Pirmstiesas izmeklēšana", "Ķīmija", "Finanšu menedžments".
Starp populārākajām studiju programmām iekļuvušas arī "Veterinārmedicīna" LBTU, kā arī "Datorsistēmas", "Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija" un "Uzņēmējdarbība un vadīšana" RTU.
Elektroniskā pieteikšanās portālā "Latvija.lv" turpināsies līdz 20. jūlijam, savukārt pieteikumus klātienē varēs iesniegt no 14. jūlija līdz 20. jūlijam.
Pirmās kārtas rezultātus plānots paziņot 27. jūlijā pēc plkst. 11. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā būs jāapstiprina līdz 29. jūlija plkst. 16 portālā "Latvija.lv", kā arī jānoslēdz studiju līgums attiecīgajā augstskolā.
Savukārt pretendenti, kuri pirmajā kārtā nebūs ieguvuši studiju vietu nevienā prioritātē vai būs saņēmuši provizorisku vietu zemākā prioritātē, no 27. jūlija līdz 29. jūlija plkst. 16 varēs pieteikties dalībai otrajā kārtā. Otrās kārtas rezultātus plānots paziņot 29. jūlijā pēc plkst. 17.
Pretendentu vietu konkursā nosaka konkursa rangs jeb iegūto punktu skaits. To aprēķinās pēc katras augstskolas un studiju programmas noteiktās formulas, ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus un citus uzņemšanas kritērijus. Ar katras studiju programmas uzņemšanas konkursa formulu var iepazīties attiecīgās augstskolas mājaslapā.