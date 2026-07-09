Tiesa vēršas pret IZM strīdā par valsts finansējuma atteikumu bērnu volejbola pasākumam
Administratīvā rajona tiesa apmierinājusi vēl vienu Latvijas Volejbola federācijas pieteikumu un atzinusi par prettiesisku izglītības un zinātnes ministres lēmumu atteikt valsts līdzfinansējumu skolu volejbola sacensību "top! Kauss" rīkošanai, jo ministrija konkursa vērtēšanā bija izmantojusi nolikumā neparedzētus kritērijus.
Federācija 2025. gada martā pieteicās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) konkursā un lūdza piešķirt valsts līdzfinansējumu vispārizglītojošo skolu komandu kausa sacensībām volejbolā.
Ministrija federācijai atteica finansējumu, norādot, ka pieteikums novērtēts ar 27 punktiem, kamēr zemākais punktu skaits, par kuru tika piešķirts līdzfinansējums, bija 28 punkti.
Federācija vērsās tiesā, lūdzot uzlikt ministrijai pienākumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par finansējuma piešķiršanu. Federācija uzskatīja, ka tās pieteikumam kritērijā "Pasākuma pieejamība dažādām mērķauditorijām" bija piešķirti nepamatoti maz punktu.
Tiesa secināja, ka ministrija pamatoti federācijas pasākumu bija vērtējusi kā tādu, kas paredzēts vienai mērķauditorijai - skolu jaunatnei. Līdz ar to federācijai šajā kritērijā bija piešķirami divi, nevis pieci punkti, jo sacensību pielāgojumi atbilstoši dalībnieku vecumam un prasmēm nav uzskatāmi par programmas pielāgošanu dažādām mērķauditorijām.
Vienlaikus tiesa norādīja, ka ministrija konkursa vērtēšanā bija ieviesusi papildu apsvērumus, kas nebija noteikti konkursa nolikumā. Ministrija lielāku punktu skaitu bija piešķīrusi arī pasākumiem, kas bija pieejami vairākām mērķauditorijām, lai gan tiem nebija pielāgota programma dažādām mērķauditorijām.
Tiesa atzina, ka šāda pieeja neatbilst tiesiskuma, tiesiskās paļāvības un labas pārvaldības principiem, jo pretendentiem jābūt skaidri zināmiem visi apstākļi, kas tiks ņemti vērā konkursa vērtēšanā. Pretējā gadījumā pretendentiem nav iespējams sagatavot konkurētspējīgus pieteikumus.
Tiesas spriedumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā.
Jau ziņots, ka maijā Administratīvā rajona tiesa apmierināja federācijas pieteikumu un atzina par prettiesisku izglītības un zinātnes ministra lēmumu par valsts finansējuma nepiešķiršanu diviem bērnu un jauniešu sporta pasākumiem pērn.
Federācijas ieskatā, projektu izvērtēšanā nebija ievērots vienlīdzības princips un trūka skaidra juridiska pamatojuma piešķirtajiem punktiem. Organizācija uzskatīja, ka tās iesniegtie projekti atbilda konkursa nolikumam, un par katru noraidīto projektu ierosināta atsevišķa tiesvedība.
IZM aģentūrai LETA iepriekš pauda, ka visi konkursā iesniegtie projektu pieteikumi izvērtēti atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, piešķirot punktus katram projektam.
Federācija bija iesniegusi pieteikumus trim pasākumiem. Divi no tiem - "Top kauss" vispārizglītojošo skolu komandām un Vasaras spēles volejbolā - saņēma 27 punktus, savukārt Latvijas jaunatnes čempionāts pludmales volejbolā - 25 punktus.
Finansējuma nepiešķiršanu šiem projektiem IZM skaidroja ar līdzekļu trūkumu, jo minimālais slieksnis atbalsta saņemšanai bija 29 punkti. No kopumā 23 pieteikumiem, kas atbilda visiem konkursa nosacījumiem, finansējumu saņēma astoņi.
Pieņemtais lēmums un piešķirtie punkti federācijai izskaidroti, apliecināja ministrijā. Tomēr federācija nolēmusi lēmumu pārsūdzēt tiesā.
Pērn valsts atbalsts 410 620 eiro apmērā piešķirts 18 sporta pasākumiem un sacensībām, liecina informācija ministrijas tīmekļvietnē.
Salīdzinot ar 2024. gadu, pērn saņemto pieteikumu skaits palielinājies par 14 - saņemti pieteikumi 33 pasākumiem un 48 sacensībām. IZM atbalstīto projektu skaita samazinājumu toreiz skaidroja ar pieprasītā finansējuma apmēru, no kura saskaņā ar konkursa nolikumu tika aprēķināts pieejamais atbalsts. Pērn konkursā varēja iesniegt arī tos pasākumus un sacensības, kas jau bija notikuši līdz konkursa izsludināšanai.