Miljons eiro par vēlētāju balsīm - KNAB atgādina par priekšvēlēšanu tēriņu griestiem
Tuvojoties vēlēšanām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs atgādina, ka katra kandidējošā partija un partiju apvienība priekšvēlēšanu aģitācijai drīkst izlietot līdz 1,04 miljoniem eiro.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) norāda, ka politiskajām organizācijām, kuras iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus 15. Saeimas vēlēšanām, ir noteikts finanšu līdzekļu limits, cik tās drīkst izlietot politiskās reklāmas izvietošanai un citām limitētajām aģitācijas izdevumu pozīcijām. Katrai politiskajai organizācijai, kura kandidē visos piecos vēlēšanu apgabalos, maksimālais pieļaujamais limitēto priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmērs ir 1 039 582 eiro.
KNAB norāda, ka priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos iekļaujami gan politiskās organizācijas kopējie, gan tās deputātu kandidātu individuālie tēriņi. Limits attiecas uz izdevumiem par visa veida politiskās reklāmas izvietošanu, labdarību, sponsorēšanu, pabalstiem un dāvinājumiem. Tas nav attiecināms uz tādiem izdevumiem kā reklāmas izgatavošana, priekšvēlēšanu kampaņas plānošana, reklāmas dizaina izstrāde, konsultāciju pakalpojumi u.c. pozīcijām.
Izdevumu limits ir noteikts arī trešajām personām. Personas, kas nav saistītas ar politiskajām partijām un to apvienībām, priekšvēlēšanu aģitācijai par vai pret politiskajām organizācijām un deputātu kandidātiem drīkst izmantot līdzekļus, kas nepārsniedz 11 700 eiro. Šo personu izdevumu ierobežojums attiecas uz reklāmas izvietošanu, labdarību, sponsorēšanu, pabalstiem, dāvinājumiem un pasta pakalpojumiem.
KNAB vērš uzmanību, ka oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saeimas vēlēšanām sākās 6. jūnijā un ilgs līdz vēlēšanu dienai - 3. oktobrim.