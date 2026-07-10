“Kaimiņiem nav jāmaksā par citu bezatbildību”: Rūjienas apvienība brīdina par šķirošanas pārkāpumiem
Rūjienas apvienība aicina šķirošanas konteineros nemest sadzīves atkritumus: Viena neapzinīga rīcība sabojā desmitiem kaimiņu pūles!
Rūjienas apvienība informē, ka aizvien biežāk tiek konstatēti gadījumi, kad dalīto atkritumu konteineros tiek izmesti nešķiroti sadzīves atkritumi.
Iemetot šķirošanas konteinerā sadzīves atkritumu maisu, tiek sabojāts viss konteinera saturs. Rūpīgi sašķirotie atkritumi kļūst nederīgi pārstrādei un nonāk poligonā, radot papildu izmaksas. Ilgtermiņā tas var ietekmēt arī atkritumu apsaimniekošanas tarifu visiem iedzīvotājiem.
Rūjienas apvienība uzsver, ka kaimiņiem nav jāmaksā par citu bezatbildību. Valmieras novada pašvaldības policija sadarbībā ar SIA “ZAAO” pastiprina kontroli publiskajos šķirošanas punktos, tostarp izmantojot videonovērošanu.
Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu var tikt piemērots naudas sods. Fiziskām personām tas ir no 50 līdz 750 eiro, savukārt juridiskām personām — no 250 līdz 1400 eiro.
Iedzīvotājiem tiek atgādināts, ka katrai mājsaimniecībai obligāti jābūt noslēgtam līgumam par sadzīves atkritumu izvešanu. Publiskie šķirošanas konteineri nav paredzēti mājsaimniecību nešķirotajiem sadzīves atkritumiem.
Ja tiek pamanīts pārkāpums, iedzīvotāji aicināti ziņot Valmieras novada pašvaldības policijai, zvanot pa tālruni 8484.
Rūjienas apvienība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, cienīt apkārtējo vidi un novērtēt kaimiņu ieguldīto darbu atkritumu šķirošanā.