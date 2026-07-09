Šausmu komēdija, dzīvā mūzika un sarunas par vilkačiem zem baznīcas velvēm! Liepupē notiks vēl neredzēts nakts kino festivāls
Šī gada 25. jūlijā, plkst. 23:00 Liepupes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā norisināsies unikāls bezmaksas kino un kultūras pasākums – kino festivāls “Dieva suns viduslaiku dievnamā”. Festivāla radošais vadītājs ir latviešu dokumentālā kino režisors Ivars Zviedris, un tā koncepcija balstās uz ideju par kino kā aktīvu pieredzi, aicinot skatītājus nevis vienkārši vērot, bet gan kļūt par daļu no pasākuma.
Festivāla ietvaros būs iespējams noskatīties godalgotas latviešu filmas neierastā vidē – zem baznīcas velvēm, baudīt dzīvo mūziku, satikt režisorus un piedalīties aizraujošās diskusijās par vilkačiem, raganu prāvām, Livonijas vēsturi un mūsdienām.
Festivāla centrā ir režisoru Raita un Laura Ābeļu vizuāli unikālā animācijas filma "Dieva suns" (2025), kas iedvesmota no 17. gadsimta Livonijas vilkaču prāvām. Filmas darbība norisinās nemitīga lietus nomāktā Zviedru Livonijas ciemā, kur pēc relikvijas zādzības ierodas 80 gadus vecs vīrs – pašpasludinātais vilkacis, saukts par Dieva Suni, kura atnestās mistiskās "velna bumbas" pārvērš ciemata ikdienu nevaldāmā kaislību virpulī.
Filma ir saņēmusi divas nominācijas Eiropas Kinoakadēmijas balvai un astoņas nominācijas nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps", no kā ieguvusi trīs, kā arī "Dieva suns" bija šī gada Latvijas oficiālais pieteikums ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars". Tāpat kā kino, neatņemama festivāla sastāvdaļa būs diskusijas un sarunas neformālā gaisotnē kopā ar filmu režisoriem un vēsturniekiem. Vēsturnieki Māris Mičerevskis un Agris Dzenis kopā ar Dieva suņa režisoru Raiti Ābeli iedziļināsies Livonijas vilkaču fenomenā un raganu prāvās. Sarunās tiks apskatīts arī viens no slavenākajiem un dīvainākajiem tiesas gadījumiem Baltijas vēsturē - Kaltenburnas Tīsa prāva (1691-1692), kur Zaubes apvidus zemnieks sevi drosmīgi dēvēja par vilkaci jeb "Dieva suni" un galvoja, ka trīsreiz gadā dodas uz elli cīnīties ar velnu, lai atgūtu nozagto ražu un nodrošinātu cilvēkiem auglību.
Pēc diskusijām būs unikāla iespēja noskatīties īpašu Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva materiālu "Liepupe" (1985–1989), kur tiek apskatīts vietējās apkārtnes pagātnes ritms, kas atdzīvosies pianista Mārtiņa Roziņa dzīvās klaviermūzikas pavadījumā. Turklāt īpaši šim notikumam sacerētie skaņdarbi tiks izpildīti uz Roziņa personīgajām, unikālajām 80. gadu klavierēm "Rīga". Festivāla izskaņā būs iespēja noskatīties arī Ivara Zviedra dokumentālo filmu "Esi uzticīgs līdz nāvei" (2024) – traģikomisks stāsts par pāri un 24 gadus ilgām attiecībām, kas pāraugušas līdzatkarībā un izdzīvošanas rutīnā. Dokumentālā filma ir saņēmusi nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps", un tika izvirzīta sabiedrisko mediju balvas "Kilograms kultūras 2024" ziemas balsojumam. Ieeja pasākumā bez maksas