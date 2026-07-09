Zaķumuižā apturēts vadītājs ar tiesību liegumu - vīrietis policijai uzrādījis svešu apliecību
"Lidojums" Zaķumuižā ar mazu bērnu automašīnā noslēdzas ar aizturēšanu un diviem kriminālprocesiem.
Patrulējot Zaķumuižā, fiksēts būtisks atļautā ātruma pārkāpums. Kad policijas darbinieki apturēja transportlīdzekli un uzrunāja vadītāju, vīrietis sākotnēji centās viņus apmānīt, uzrādot svešu vadītāja apliecību, informē Ropažu pašvaldības policija.
Pēc ilgākas sarunas vīrietis tomēr atzina, ka dokuments nepieder viņam. Pārbaudot patiesos datus, noskaidrots arī šādas rīcības iemesls - vadītājam ir tiesas noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību liegums.
Skumjākais, ka šajā brīdī transportlīdzeklī atradās arī vīrieša dzīvesbiedre un mazs bērns, kas tika pakļauti nevajadzīgam riskam.
Vīrietis aizturēts un nodots Valsts policijas darbiniekiem. Pret viņu uzsākti divi kriminālprocesi - par personas identitātes slēpšanu nolūkā izvairīties no kriminālatbildības vai administratīvā soda un par tiesas lēmuma nepildīšanu.