Allažos top Teodoram Zaļkalnam veltīts tēlniecības parks
Līdz 12. jūlijam Allažu Tautas nama apkārtnē risināsies tēlniecības mākslas plenērs “Zaļkalns. Forma. Ainava”, kurā Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) studenti atzītā tēlnieka un profesora Aigara Bikšes vadībā veido unikālas koka skulptūras. Plenēra mērķis ir godināt latviešu tēlniecības pamatlicēja Teodora Zaļkalna 150. jubileju un radīt tēlniecības parku pie Allažu Tautas nama.
Kā informē Siguldas novada pašvaldība, iespēja vērot tapšanas procesu un baudīt mākslu vaigā – plenēra norise ir pilnībā publiska, un ikviens interesents, Siguldas novada iedzīvotājs vai viesis ir aicināts nākt un klātienē vērot, kā koka dēļi tēlnieku rokās pārtop mākslas darbos. Šī ir unikāla iespēja redzēt klātienē radošo procesu, ko vada viens no Latvijas pieredzējušākajiem tēlniekiem un izstāžu kuratoriem Aigars Bikše. Ikviens ir aicināts uz plenēra noslēguma un parka atklāšana svētkiem, kas notiks 12. jūlijā 12.00 pie Allažu Tautas nama.
Pasākuma programmā:
- Jaunā tēlniecības darbu parka prezentācija un tikšanās ar jaunajiem māksliniekiem un mentoru Aigaru Bikši.
- Apmeklētājiem būs iespēja nobaudīt īpašu “Zaļkalna zupu”.
- Muzikālā enerģija: par ritmisku un enerģisku noskaņu rūpēsies pazīstamais perkusionists un sitaminstrumentu virtuozs Reinis Reķis, aicinot arī pasākuma apmeklētājus iesaistīties kopīgā muzicēšanā.
Projektu organizē vietējā kopienas biedrība “Allaži Vieno!”, tas guvis arī Siguldas novada pašvaldības finansiālu atbalstu un vienlaikus kalpo kā krāšņa dāvana Allažu Tautas namam tā 100 gadu jubilejā. Nākamās nedēļas laikā jauno mākslinieku komanda intensīvā darbā radīs četrus jaunus tēlniecības mākslas objektus, kas tematiski saliedēs T. Zaļkalna mantojumu ar Allažu kultūrvidi kā tēlnieka dzīves sākuma mājvietu.
Pasākums un plenēra vērošana – bez maksas.