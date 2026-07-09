Ar vērienīgu pasākumu programmu Rucavā notiks piejūras senioru festivāls
Sestdien, 18. jūlijā no pulksten 10.00 Rucavā norisināsies piejūras senioru festivāls “Pie jūras dzīve mana”, kas pulcēs Latvijas piejūras reģionu senioru biedrības un kopas. Šogad festivāls svinēs apaļu jubileju – 10 gadus.
Pirms 10 gadiem, toreizējā Carnikavas novada biedrība "Kalngalieši" un senioru biedrība "Paeglis", apvienoja piejūras reģiona senioru biedrības un kopas kopīgā festivālā "Pie jūras dzīve mana". Pirmo reizi festivāls notika 2015. gadā Carnikavā, pulcējot ap 500 dalībniekiem. Katru gadu festivāls notiek savā vietā – šogad stafete nodota Rucavai.
Festivālā seniorus ar svētku uzrunām sveiks labklājības un zemkopības ministri, būs svētku tirdziņš, dažādas radošās aktivitātes, pastaigu takas un svētku gājiens. Koncertā Rucavas ev.lut. baznīcā uzstāsies Rucavas sieviešu ansamblis, Līga Dejus (ērģeles), Alīda Emīlija Trumpika (flauta), bet Rucavas estrādē uz skatuves kāps Rucavas etnogrāfiskais ansamblis, līnijdeju grupa ‘Labākie gadi”, Rucavas kapela “Paurupīte” un Artis Šimpermanis.
Šogad visas dienas garumā ar Rucavu un tās tradīcijām viesosies 17 senioru kopas no Lapmežciema, Engures, Jaunpils, Jūrmalas, Ventspils, Carnikavas, Saulkrastiem, Salacgrīvas, Mērsraga, Kolkas, Jūrkalnes, Rojas, Vērgales, Pāvilostas, Medzes un Rucavas.
Organizatori uzsver, ka festivālā var piedalīties ikviens interesents un dalība tajā ir bez maksas.