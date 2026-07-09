Rīgā notiks laikmetīgās dejas festivāls HOROS: meistarklasēs aicina izkustēties ikvienu
29. jūlijā kultūras telpā Hanzas perons laikmetīgās dejas festivāls HOROS aicina dejas profesionāļus un interesentus piedalīties trīs starptautisku mākslinieku vadītās meistarklasēs. Festivāla izrāžu biļešu īpašniekiem dalība tajās būs bez maksas.
Meistarklases notiks dienu pirms festivāla izrāžu programmas, dodot iespēju dalībniekiem iepazīt dažādas kustību prakses – no improvizācijas un griešanās līdz pāru dejai un lindy hop tradīcijai.
Festivāla veidotājs un viens no meistarklašu vadītājiem Krišjānis Sants uzsver, ka nodarbības paredzētas ne tikai profesionāliem dejotājiem.
“Meistarklasēs aicinām ikvienu, kurš vēlas tuvāk iepazīt laikmetīgo deju, izjust kustības prieku un labāk apzināties savu ķermeni. Katrs varēs kustēties atbilstoši savām iespējām un pieredzei,” norāda Sants.
Pirmo meistarklasi pulksten 17.30 vadīs zviedru horeogrāfs un dejotājs Ēriks Eriksons. Nodarbībā “Rīki eksperimentēšanai” dalībnieki caur improvizāciju iepazīs dažādus kustību modeļus un ķermeņa iespējas.
Savukārt pulksten 18.40 Eriksons kopā ar Krišjāni Santu vadīs meistarklasi “Vērpete”, kurā dalībnieki varēs izmēģināt kustību materiālu no abu mākslinieku izrādes, pievēršoties līdzsvaram, uzticībai un sadarbībai pāros.
Vakaru noslēgs zviedru horeogrāfes un dejotājas Salkas Ardālas Rosengrenas lindy hop meistarklase pulksten 20.00. Tajā dalībnieki apgūs šīs dejas pamatsoļus un caur kustību trenēs spēju sadarboties ar partneri.
Divu vakaru festivālā – četras laikmetīgās dejas izrādes
Laikmetīgās dejas festivāls HOROS šogad notiks 30. un 31. jūlijā Hanzas peronā. Festivāla vadmotīvs būs “Starp cilvēkiem. Kas paliek”, un tā programma pievērsīsies cilvēka pieredzei mūsdienu nestabilajā pasaulē.
Festivālu atklās Ērika Eriksona un Krišjāņa Santa izrāde “Vērpete”, kas 2015. gadā saņēma “Spēlmaņu nakts” balvu kā gada sasniegums laikmetīgajā dejā.
Programmā būs skatāma arī lietuviešu mākslinieces Agnietes Lisičkinaites un baltkrievu mākslinieka Ihara Šuhaļejava izrāde “Clap & Slap”, kas pievēršas Austrumeiropas pieredzei pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
Festivāla otrajā dienā skatītāji varēs pieredzēt Eriksona izrādi “Veseris”, kā arī Salkas Ardālas Rosengrenas darbu “Ilgstošās figūras”, kurā laikmetīgā deja savijas ar pāru deju tradīcijām un džeza kustību elementiem.
Meistarklašu dalībniekiem ar festivāla izrāžu biļeti dalība būs bez maksas. Pārējiem dalības maksa par visām trim nodarbībām ir 10 eiro. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc interesentiem iepriekš jāreģistrējas.
Plašāka informācija par festivālu pieejama HOROS mājaslapā.