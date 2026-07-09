Šoferiem jārēķinās ar neērtībām - Saldū uz laiku slēgs kravas transportlīdzekļu apskates līniju
No šā gada 1.augusta, saistībā ar plānotu rekonstrukciju, nedarbosies Saldus tehniskās apskates stacijas kravas līnija, informē Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD).
Rekonstrukcijas darbi sāksies no 1.augusta, sestdienas un plānots, ka noslēgsies divu nedēļu laikā. Noteiktajā laikā Saldus tehniskās apskates stacija Saldus apvedceļš 10a nenodrošinās tehniskās apskates pakalpojumu transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5t jeb kravas transportlīdzekļiem. Savukārt vieglajiem transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5t tehniskās apskates pakalpojums Saldū tiks nodrošināts.
Ja transportlīdzekļa tehniskās apskates termiņš beidzas laikā, kad paredzēta tehniskās apskates stacijas kravas līnijas rekonstrukcija, klienti tiek aicināti tehnisko apskati kravas transportlīdzekļiem veikt līdz 31.jūlijam, piektdienai. Pretējā gadījumā būs jādodas uz jebkuru citu tehniskās apskates staciju, kurā tiek veikta kravas automobiļu tehniskā apskate. Tuvākās tehniskās apskates stacijas atrodas Grobiņā vai Jelgavā. Informācija par darba laikiem pieejama arī CSDD mājaslapā, kontaktu sadaļā.