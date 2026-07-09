Lielformāta gleznas un kino maģija: Cēsīs atklās jaunu galeriju un Rituma Ivanova personālizstādi
No 18. jūlija līdz 30. augustam “Draugu nama” galerijā Cēsīs būs skatāma Rituma Ivanova personālizstāde “Ekrāns”. Ar izstādi tiks atklāta “Draugu nama” galerija Konrāda kvartālā, informē izstādes kuratore Roberta Atraste.
Mūsdienu digitālajā vidē cilvēka tēls arvien biežāk sasniedz mūs ar ekrānu starpniecību. Sejas, tuvplāni un nejauši attēli kļūst par ikdienas vizuālās pieredzes daļu. Ritums Ivanovs šajā attēlu pārbagātībā atgriežas pie glezniecības kā medija, kas ekrāna attēlu pārvērš citā laikā un klātbūtnē. “Man kā cēsiniekam šis ir liels notikums. Pateicoties “Draugiem Group” atbalstam un sadarbībai, ideja par radīšanu Cēsīs turpinās. Šī būs fantastiska vieta, kur tikties ar mākslu, draugiem un domubiedriem,” saka mākslinieks Ritums Ivanovs.
Izstādē “Ekrāns” būs skatāmi darbi, kuru sākumpunkts ir video kadri, kino tuvplāni, atrasti attēli un reprodukcijas. Mākslinieka gleznās cilvēka seja pakāpeniski iznirst no krāsu, līniju un gaismas struktūrām. Izstādē būs skatāmas lielformāta gleznas, no kurām lielākā daļa radīta īpaši šim projektam.
Ivanova darbos portrets nav tikai līdzība ar konkrētu cilvēku, bet ilgstoša vērojuma rezultāts. Jo ilgāk skatītājs paliek pie gleznas, jo mazāk svarīgs kļūst jautājums, kas ir attēlotais cilvēks, un jo nozīmīgāks kļūst tas, ko tēls atmodina pašā skatītājā. Izstādes nosaukums atsaucas arī uz kino pieredzi. Ivanova gleznās ekrāna attēls kļūst par portretu, bet portrets – par vietu, kur skatītājs sastop ne tikai citu cilvēku, bet arī pats savu skatienu. Īpaša nozīme izstādei ir tās norises vietai. Cēsu pirmajā kinematogrāfā, kur reiz tika demonstrētas pirmās kustīgās bildes, Ivanova darbi rosina domāt par to, kā digitālajā laikmetā mainās cilvēka tēls un mūsu skatīšanās pieredze.
Ritums Ivanovs ir viens no atpazīstamākajiem Latvijas laikmetīgās glezniecības autoriem, kura radošajā darbībā portreta tēma ieņem būtisku vietu. Viņš dzimis 1968. gadā Cēsīs, mācījies Jaņa Rozentāla Mākslas skolā, absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības meistardarbnīcu un studējis Humbolta Universitātē ASV. Mākslinieks sarīkojis vairāk nekā 35 personālizstādes Latvijā un ārvalstīs, regulāri piedalās starptautiskās mākslas mesēs, un viņa darbi atrodas publiskās un privātās kolekcijās Latvijā un ārvalstīs. Portreta tēma skatītājiem atklājusies vairākās nozīmīgās Ivanova personālizstādēs. Kā valsts pasūtījumus mākslinieks gleznojis arī prezidentu Valda Zatlera un Andra Bērziņa portretus.
Izstādes atklāšana notiks 18. jūlijā plkst. 19.30, un tā ir Cēsu Mākslas festivāla 2026 satelītprogrammas notikums.