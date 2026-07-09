Trīs Latvijas bērnu grāmatas iekļautas prestižajā starptautiskajā Goda sarakstā
Trīs Latvijas bērnu literatūras darbi iekļauti 2026. gada IBBY Goda sarakstā (IBBY Honour List) – vienā no nozīmīgākajiem starptautiskajiem bērnu un jauniešu literatūras atzinības sarakstiem pasaulē.
Rakstniecības kategorijā no Latvijas godpilno vietu ieguvusi Ineses Zanderes grāmata “Putni mūs redz” (Liels un mazs, 2023), ko ilustrējusi Aleksandra Runde.
Savukārt tulkojumu kategorijā iekļauts Signes Viškas veiktais vācu rakstnieces Ditas Cipfeles grāmatas “Kā ārprāts man izskaidroja pasauli” (Liels un mazs, 2024) tulkojums.
Ilustrācijas kategorijā Latviju pārstāv māksliniece Aleksandra Runde – viņa IBBY Goda sarakstā iekļauta par ilustrācijām grāmatai “Ko darīt, ja esi kails pilsētā” (Jāņa Rozes apgāds, 2023).
Atzinība bērnu literatūras izcilākajiem darbiem
IBBY Goda saraksts nav konkurss ar vienu uzvarētāju, bet gan starptautiska izlase, kurā ik pēc diviem gadiem tiek iekļauti nozīmīgākie bērnu un jauniešu literatūras darbi no visas pasaules.
Šogad sarakstā iekļautas 191 grāmata no 59 valstīm 52 valodās. Latvijas pārstāvētās grāmatas iepriekš saņēmušas arī Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu.
Grāmata “Putni mūs redz” ir Ineses Zanderes poētisks stāsts par cilvēka un dabas attiecībām, savukārt “Kā ārprāts man izskaidroja pasauli” pusaudžiem stāsta par pieaugšanu, ģimeni un atšķirīguma pieņemšanu, humoru savijot ar nopietnām tēmām.
IBBY Goda sarakstā iekļautie darbi tiek izstādīti starptautiskās grāmatu izstādēs un konferencēs, palīdzot tos iepazīt izdevējiem un tulkotājiem visā pasaulē. Latvijas grāmatas tiks prezentētas arī 40. IBBY Pasaules kongresā Kanādā un citos nozīmīgos grāmatniecības pasākumos.