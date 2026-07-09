Valsts policijai iespaidīgs loms - atsavina 30 kilogramus marihuānas
Likumsargi šā gada sākumā uzsāka kriminālprocesu par narkotisko vielu nelikumīgu realizāciju grupā. Kopumā aizturētas piecas personas, atsavināti 30 kilogrami marihuānas un citas lietas. Vienai no aizturētajām personām piemērots apcietinājums.
Likumsargi šā gada 8. janvārī aizturēja 2000. gadā un 2001. gadā dzimušus vīriešus. Turpinot izmeklēšanu, 5. jūnijā aizturēts 1991. gadā dzimis vīrietis. 30. jūnijā aizturēts vēl viens 2001. gadā dzimis vīrietis un 1. jūlijā aizturēts 2002. gadā dzimis vīrietis.
Veicot vairākas kratīšanas Rīgā, likumsargi atrada un atsavināja 30 kilogramus marihuānas, vairāk nekā 7000 eiro skaidru naudu un kriptomaku.
Četriem no aizturētajiem vīriešiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, savukārt 1991. gadā dzimušajam vīrietim piemērots apcietinājums. Jāpiebilst, ka 2002. gadā dzimušais vīrietis jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 253.1 panta otrās daļas, proti, par narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un neatļauta realizēšana, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.