Kā MI maina augstāko izglītību? TSI ceļš uz nākotnes universitāti
Kā izskatīsies augstākā izglītība pēc desmit gadiem? Vai universitātēs vēl būs tradicionālās lekcijas? Vai studenti eksāmenos izmantos mākslīgo intelektu tāpat, kā šodien izmanto datoru? Varbūt lekcijas palīdzēs sagatavot mākslīgais intelekts (MI), studentiem būs pieejami personalizēti digitālie asistenti, bet pasniedzēji arvien vairāk kļūs par mentoriem, kuri palīdz analizēt un izvērtēt, diskutēt un pieņemt lēmumus? Un kādas profesijas būs pieprasītas laikā, kad MI spēs paveikt arvien vairāk rutīnas uzdevumu? Šie jautājumi vairs nepieder tālai nākotnei, tie pamazām kļūst par augstākās izglītības ikdienas izaicinājumiem.
Mākslīgais intelekts (MI) strauji maina darba tirgu un nozares visā pasaulē. Universitātēm jāspēj sagatavot speciālistus pasaulei, kas nepārtraukti attīstās, jādomā ne tikai par šodienas studiju saturu, bet arī par prasmēm, kas būs nepieciešamas tuvākajā nākotnē, kā arī, domājot vismaz vienu soli uz priekšu, sagatavot speciālistus profesijām, kuras vēl tikai veidojas. TSI, Transporta un sakaru institūtā, šīs pārmaiņas neuztver vairs tikai kā nākotnes scenāriju, bet gan kā šī brīža realitāti. TSI apzināti veido savu attīstību, raugoties nākotnē, paredzot mērķtiecīgu attīstību digitālo tehnoloģiju, mākslīgā intelekta, robotikas un lietišķās pētniecības jomās, vienlaikus stiprinot sadarbību ar industriju un starptautiskajiem partneriem.
Cik ļoti MI spēj mainīt nozares? Vēl pirms dažiem gadiem MI šķita tehnoloģija, par kuru galvenokārt diskutēja zinātnieki un tehnoloģiju uzņēmumi. MI bija sava veida smilškaste, kurā ikviens vēlējās izmēģināt jaunās iespējas un saprast, kā tas darbojas. Šodien tas vairs nav eksperiments, MI ir kļuvis par ikdienas darba rīku, kas palīdz pieņemt lēmumus, analizēt datus, automatizēt procesus un radīt jaunus risinājumus visdažādākajās nozarēs.
Vienlaikus mainās arī darba devēju prasības. Arvien vairāk tiek novērtētas ne tikai profesionālās kompetences, bet arī spēja pielāgoties tehnoloģiju attīstībai, analizēt informāciju un pieņemt pamatotus lēmumus, izmantojot MI kā palīgrīku. Tieši tāpēc augstākā izglītība šobrīd piedzīvo vienas no nozīmīgākajām pārmaiņām pēdējo gadu laikā. Tās savās attīstības prioritātēs īpašu uzmanību pievērš MI drošai un atbildīgai izmantošanai, digitālo prasmju attīstībai un ciešākai sadarbībai starp izglītību, zinātni un, protams, darba devējiem. Tas nozīmē, ka universitātēm vairs nepietiek tikai sekot līdzi pārmaiņām un pieņemt tās zināšanai, bet gan jāspēj tās paredzēt un savlaicīgi pielāgot studiju saturu, kā arī rīkoties ilgtspējīgi. Tieši šādu pieeju savā attīstībā izvēlējās arī TSI. TSI rektors Mihails Savrasovs uzsver: “Augstskola savā attīstības stratēģijā paredz kļūt par vadošo privāto tehnisko universitāti Baltijas jūras reģionā, nodrošinot daudzveidīgas, augstas kvalitātes studiju iespējas studentiem visā pasaulē, īpašu uzmanību pievēršot arī sadarbībai ar industriju, kā arī veicinot pētniecību.” Attīstot izcilību izglītībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta informācijas tehnoloģijām, mākslīgajam intelektam, robotikai, aviācijai, transportam un loģistikai.
Universitāte nevar attīstīties lēnāk par nozari
Tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka zināšanas, kas bija aktuālas pirms pieciem gadiem, šodien nereti jau ir papildinātas ar jauniem risinājumiem vai pat aizstātas. Tas nozīmē, ka arī universitātēm nepārtraukti jāpilnveido studiju saturs un mācību pieeja. TSI uzsāktā digitālā transformācija nav tikai viens projekts vai jauna studiju programma. Stratēģijā digitālā attīstība definēta kā caurviju princips, kas aptver visas augstskolas darbības jomas – studijas, pētniecību, studentu atbalstu, pārvaldību un sadarbību ar uzņēmumiem. Mērķis ir veidot vidi, kur tehnoloģijas palīdz studentiem mācīties efektīvāk, pasniedzējiem pilnveidot studiju procesu, bet pētniekiem radīt jaunus risinājumus sabiedrībai un industrijai. M. Savrasovs uzsver, ka lielākais izaicinājums nav pati tehnoloģija, bet cilvēku attieksme pret to: “Mākslīgais intelekts neaizvieto, bet gan papildina." Viņš norāda, ka universitātes uzdevums ir iemācīt studentiem izmantot MI kā profesionālu darba instrumentu, nevis paļauties uz to kā gatavu atbilžu avotu.
Prasmes, kas būs nepieciešamas arī pēc desmit gadiem
Coursera darba prasmju ziņojumā 2026 un OECD pētījumos var secināt ka nākotnes darba tirgū arvien lielāku nozīmi iegūs analītiskā un kritiskā domāšana, MI prasmes, automatizācijas procesi, spēja pielāgoties pārmaiņām un nepārtraukti apgūt jaunas zināšanas. Tehnoloģijas turpinās attīstīties, taču cilvēka spēja kritiski izvērtēt informāciju, sadarboties un pieņemt lēmumus saglabāsies kā viena no vērtīgākajām kompetencēm.
Ir svarīgi saprast, ka MI nav tikai vēl viens studiju priekšmets. Tas kļūst par darba instrumentu, ar kuru būs jāsadarbojas gandrīz ikvienam speciālistam neatkarīgi no nozares. Tāpēc TSI mērķis nav studentiem iemācīt izmantot vienu konkrētu MI rīku, jo pēc dažiem gadiem tas, iespējams, jau var tikt aizstāts ar citu. Daudz svarīgāk ir attīstīt prasmi saprast, kā šīs tehnoloģijas darbojas, kā kritiski izvērtēt to sniegtās atbildes un kā tās izmantot profesionālu lēmumu pieņemšanā.
Pārmaiņas skar ne tikai studentus, jo jāapgūst jaunas prasmes un zināšanas, mainās arī pasniedzēju darbs un pati studiju vide. TSI jau šobrīd testē dažādus digitālos risinājumus, kas pakāpeniski kļūst par neatņemamu studiju procesa daļu. Viens no tiem ir virtuālais asistents jeb TSI Buddy, kas, līdzīgi kā asistents, palīdz studentiem ātri atrast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par konkrētu studiju kursu, nodrošina dazādus skaidrojumus, kā arī palīdz saprsat mācību materiālus. Līdztekus tam tiek attīstīti mākslīgajā intelektā balstīti rīki mācību satura pilnveidei un personalizētai studiju pieredzei, kā arī sistēmas, kas analizē studiju progresu un palīdz savlaicīgi identificēt studentus, kuriem varētu būt nepieciešams papildu akadēmiskais atbalsts. Tomēr šo risinājumu mērķis nav aizstāt pasniedzēju, bet gan atvieglot ikdienas rutīnas uzdevumus, lai vairāk laika varētu veltīt tam, kas studiju procesā ir vissvarīgākais, proti, darbam ar studentiem. Pasniedzējs arvien vairāk kļūst par mentoru un konsultantu, kurš palīdz analizēt sarežģītus jautājumus, rosina diskusijas un sniedz individuālu atbalstu. Studenti joprojām regulāri komunicē ar pasniedzējiem, saņem konsultācijas un kopīgi meklē risinājumus praktiskām situācijām. Arī M. Savrasovs piebilst, ka nākotnē pasniedzēja galvenā loma nebūs tikai informācijas nodošana, bet arī spēja palīdzēt studentiem kritiski izvērtēt informāciju, attīstīt analītisko domāšanu un pieņemt pamatotus lēmumus. Dzīvu komunikāciju, uzticēšanos un mentorēšanu nevar aizstāt neviena tehnoloģija, tieši cilvēka pieredze, spēja iedvesmot un veidot dialogu ir vērtības, kas arī MI laikmetā saglabās izšķirošu nozīmi.
M. Savrasovs šo pieeju salīdzina ar datorprasmju attīstību pirms vairākām desmitgadēm. Ja agrāk darba tirgū priekšrocība bija prasme lietot biroja programmas, tad nākotnē tikpat pašsaprotama kļūs prasme efektīvi sadarboties ar MI. Vienlaikus tas nenozīmē, ka samazināsies nepieciešamība pēc padziļinātām profesionālajām zināšanām. Gluži pretēji. Jo vairāk rutīnas uzdevumu pārņems tehnoloģijas, jo svarīgāka kļūs cilvēka spēja analizēt, interpretēt un pieņemt atbildīgus lēmumus. Tieši tāpēc TSI MI izmantošanu pakāpeniski integrē dažādās studiju programmās, no datorzinātnēm un datu analītikas līdz loģistikai, transporta plānošanai un uzņēmējdarbībai. Viens no piemēriem ir “Gatavs darbam ar MI” iniciatīva datorzinātņu bakalaura programmās, kur studenti jau no pirmā studiju gada apgūst MI izmantošanu kā profesionālu darba instrumentu. Mērķis nav aizstāt klasiskās datorzinātņu zināšanas, bet papildināt tās ar prasmēm, kas ļaus absolventiem veiksmīgi strādāt vidē, kur MI kļūst par neatņemamu ikdienas darba sastāvdaļu.
Zināšanas rodas sadarbībā
Mūsdienās neviena augstskola nevar attīstīties izolēti. Lai studiju saturs būtu aktuāls, nepieciešama cieša sadarbība ar uzņēmumiem, valsts institūcijām un arī starptautiskajiem partneriem. TSI ir vadošā privātā tehniskā augstskola Latvijā, kas apvieno augstas kvalitātes izglītību, pētniecību un ciešu sadarbību ar industriju. To apliecina arī Izglītības un zinātnes ministrijas dati, saskaņā ar kuriem TSI ieņem 1. vietu starp privātajām augstskolām Latvijā pēc absolventu ienākumiem, demonstrējot darba tirgū augstu novērtētu izglītības kvalitāti un absolventu konkurētspēju.
TSI attīstības modelis balstās uz ilgtermiņa partnerībām, jo uzņēmumi iesaistās studiju satura pilnveidē, kopīgu laboratoriju un pētniecības projektu attīstībā. Šāda sadarbība palīdz augstskolai ātrāk reaģēt uz darba tirgus pārmaiņām, bet studentiem sniedz iespēju studiju laikā iepazīt reālus nozares izaicinājumus un, iespējams, sadarboties arī ar savu nākotnes darba devēju.
Viens no nākamajiem attīstības soļiem ir jauna dubultā diploma maģistra programma robotikā un mākslīgajā intelektā. Tā tapusi sadarbībā ar Lielbritānijas Universitāti UWE Bristol (University of the West of England). Tā paredzēta profesionāļiem, kuri vēlas strādāt un pilnveidot savas kompetenes tehnoloģiju nozarē, kas strauji attīstās. Programmai jau var pieteikties, tā tiks uzsākta šī gada rudenī.
Līdztekus studiju attīstībai TSI mērķtiecīgi stiprina arī pētniecības kapacitāti, veidojot augstskolu kā vietu, kur top praktiski risinājumi sabiedrības un industrijas izaicinājumiem. TSI starptautiskajā zinātnisko institūciju novērtējumā ir apstiprinājusi savu pozīciju kā spēcīga nacionāla līmeņa institūcija ar augošu starptautisko atpazīstamību. TSI ir vienīgā privātā augstskola Latvijā ar zinātniskās institūcijas statusu, kas veiksmīgi ieguvusi akreditāciju zinātniskajai darbībai divās jomās - sociālajās zinātnēs un inženierzinātnēs, un ieguvušas labu kopējo novērtējumu, apliecinot pētniecības kvalitāti un starptautiski novērtētu attīstības potenciālu. Augstskolas stratēģijā uzsvērts, ka pētniecības prioritātes ir saistītas ar IKT nozari (tostarp datorzinātņu, mākslīgā intelekta, robotikas, telekomunikāciju, elektronikas jomās), aviācijas transporta, loģistikas un vadības jomām. Vienlaikus arvien lielāks uzsvars tiek likts uz starpdisciplināru sadarbību un lietišķajiem pētījumiem, kas top ciešā partnerībā ar uzņēmumiem un starptautiskajām augstskolām. Šāda pieeja ļauj ne tikai radīt jaunas zināšanas, bet arī nodrošināt, ka pētījumu rezultāti tiek izmantoti praksē – uzņēmumu attīstībā, tehnoloģiju pilnveidē un arī studiju satura aktualizēšanā. Tieši šī sinerģija un izvēlētais virziens ir viens no universitātes attīstības stūrakmeņiem ceļā uz mērķi kļūt par vadošo lietišķo zinātņu universitāti Baltijas jūras reģionā.
Nākotnes universitāte veidojas jau šodien
MI turpinās attīstīties, un līdz ar to mainīsies arī profesijas, darba organizācija un nepieciešamās prasmes. Tāpēc augstskolām arvien vairāk būs jādomā ne tikai par to, ko studenti apgūst šodien, bet arī par to, kas būs aktuāls pēc pieciem vai desmit gadiem. TSI redz savu lomu ne tikai kā izglītības iestāde, bet arī kā inovāciju un zināšanu centrs, kur cieši sadarbojas studenti, pētnieki un uzņēmēji. Augstskolas attīstības mērķis ir radīt ekosistēmu, kur tehnoloģijas papildina cilvēka zināšanas, pētniecība palīdz risināt nozares izaicinājumus, bet studijas sagatavo speciālistus nākotnes izaugsmei un ekonomikai.
M. Savrasovs uzsver, ka augstskolas attīstības pamatā ir pārliecība, ka inovācijas, starptautiska sadarbība un digitālā transformācija nav īstermiņa projekti, bet gan ilgtermiņa ieguldījums Latvijas konkurētspējā un sabiedrības attīstībā.