Lasīja “Z propagandu” no Saeimas, Dziesmusvētkos ieraudzīja “nacismu” - uz parlamentu no “Stabilitātei!” kandidē Nikolajs Kabanovs
Šonedēļ Latvijas internetu sasmīdināja “Facebook” tulks, ne gluži pa prātam no krievu valodas iztulkojot Rīgas domnieka, bijušā “saskaņieša” Nikolaja Kabanova bravūrīgo pieteikumu kandidēt uz 15. Saeimu no prokrieviskās partijas “Stabilitātei!”. Vienlaikus šis misēklis ar “mātes valodu” atgādināja par Kabanova pagātni un virkni darbību, kuras būtu pareizāk nepiedot.
“Mēs esam j*****is ducis! Komanda “Stabilitātei!”,” šādi “Facebook” auto-tulks no krievu valodas iztulkoja Kabanova mēģinājumu liriski izteikties par prokrieviskās partijas izlozēto 13. numuru – “velna duci” - gaidāmajās Saeimas vēlēšanās.
Šeit, protams, varētu piesieties par to, kādēļ partija, kuras uz Baltkrieviju aizmukušais līderis regulāri apelēja pie pareizticīgo jūtām, vispār lieto šādus izteicienus, taču oranžā kreklā Saeimā sēdošā Nikolaja Kabanova pagātnē ir virkne citu izdarību, kuras no malas ļoti ož pēc visparastākajiem Krievijas specdienestu ietekmes pasākumiem.
Izdevis grāmatu ar Kremļa fondu atbalstu
Vēl 2013. gadā, kad Kabanovs darbojās Saeimā no “Saskaņas centra”, politiķis izdeva grāmatu ar nosaukumu “Padomju Latvijas noslēpumi: no LKP CK arhīviem”.
Tās priekšvārdā Kabanovs izteicās šādi: “Es uzskatu, ka Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika bija pilnībā nobriedis valstisks veidojums.” Šim “veidojumam”, kā teica Kabanovs, esot bijis arī savs "zelta laikmets", kas “sakritis ar Brežņeva valdīšanas laiku”. Grāmatas vēstījums – “Padomju Latvijā dzīve bija tīri laba!”
Mediji tolaik vēstīja, ka grāmata izdota 1000 eksemplāros, bet jebkurš to varēšot dabūt e-formātā. Pats Kabanovs teica, ka šis savārstījums būšot “īpaši interesants Krievijas speciālistiem”.
Tolaik vēl Saeimā par darbu “tautas labā” naudu saņēmušā Kabanova grāmatu izdeva Krievijas fonds “Vēsturiskā atmiņa”. Šis Kremļa specdienestu stutētais, labi nodrošinātais veidojums ir sen zināms kā fonds ar kura palīdzību Krievija finansē ietekmes pasākumus ārvalstīs. Tā vadītāji - Aleksandrs Djukovs un Vladimirs Simindejs jau sen ir pasludināti par Latvijai nevēlamām personām.
“Youtube” vēl ir saglabājies ziņu sižets no 2013. gada, kurā Kabanovs kamerā saka to, ko nez vai šajās dienās atļautos pateikt pat saģērbies “Stabilitātei!” oranžajās krāsās. Kabanovs sižetā atklāti pasaka, ka grāmata ir kā gājiens pret Latvijas politiķiem, kuri nemitīgi visiem stāsta, cik briesmīga bija PSRS okupācija.
Sižetā ir redzams, ka grāmatas prezentācijas pasākumā starp apmeklētājiem sēž salīdzinoši nesen aizturētais Viktors Guščins un nu jau uz Krieviju aizbēgušais un tur nomirušais Vlads Bogovs. Ir arī citas “spilgtas personības”, tostarp “žurnāliste”, Kremļa propagandas resursu “veterāne” Alla Berezovskaja.
Blakus Kremļa fonda darboņiem un no Latvijas izdzītajam spiegam
Ir vēl dažas būtiskas nianses par šo fondu un Kabanova tuvību tā pārstāvjiem. Fonds tiek saistīts ar Krievijas tā saucamās “Prezidenta administrācijas” Starpreģionālo un kultūras sakaru ar ārvalstīm pārvaldi. Tās mērķis – sekmēt Kremļa propagandas un naratīvu izplatīšanos ārvalstīs.
Pirms vairākiem gadiem internetā parādījās fonda atskaite par paveikto, no kuras izrietēja, ka tajā tobrīd (2008.-2018.) tika nodarbinātas deviņas personas. Starp tām – no Latvijas par spiegošanu 2009. gadā izraidītais Krievijas Ārējā izlūkošanas dienesta virsnieks Dmitrijs Jermolajevs un nupat aprakstītie Simindejs un Djukovs. Nekas no šī nav patraucējis Kabanovam sadarboties ar Simindeja un Djukova fondu.
Krievijā interneta grāmatu veikalos joprojām var uzmeklēt 2016. gadā izdoto “Misija Maskavā”. Pie tās rakstīts, ka atbildību par šo izdevumu uzņemas Nikolajs Kabanovs, Vladimirs Simindejs un fonds “Vēsturiskā atmiņa”. Sociālajos tīklos vēl 2014. gadā parādījās arī fotogrāfijas, kuras liek noprast, ka Kabanovs atradies vienā pasākumā ar vairākiem fonda pārstāvjiem un arī par spiegošanu no Latvijas patriekto Dmitriju Jermolajevu:
Dziesmusvētkos saskatījis “nacismu”
Saskatīt nacismu it visur – tā ir ierasta “blakusparādība” tiem prokrieviski noskaņotajiem aktīvistiem, žurnālistiem, kuri kādreiz izdevuši grāmatu, samontējuši “dokumentālo filmu” par Baltiju vai citādi darbojušies ar Kremļa fondu maciņa atbalstu.
Kabanovs gan ir īpaši smags gadījums, jo nacismu savulaik ieraudzīja arī Dziesmu svētkos. 2013. gadā, laikrakstā "Vesti Segodnja" Kabanovs savā publikācijā ar apakšvirsrakstu "Krievi uz nacionālistiskas manifestācijas fona" Dziesmu svētkus sauca par "nacionālistisku manifestāciju", tās dalībniekus - Nacionālo karavīru apvienības koristus - dēvēja par "Waffen SS 19. grenadieru divīzijas muzikālo vadu".
Tā laika Saeimas sasaukuma laikā Ētikas komisija izskatīja vairākus iesniegumus saistībā ar Kabanova rīcību. Vienreiz komisija atzina, ka Kabanovs, parakstoties par grozījumiem Satversmē, kas paredz krievu valodai otras valsts valodas statusu, nav ievērojis svinīgo solījumu (zvērestu) un tādējādi pārkāpis deputāta ētikas kodeksu.
Kabanovs tika arī sodīts par viņa izturēšanos un iespējamo atrašanos alkohola reibumā darba laikā. Abos šajos gadījumos komisija nolēma Kabanovam piemērot Saeimas Kārtības rullī paredzēto augstāko soda mēru - izteikt rakstveida brīdinājumu, paziņot par to Saeimas sēdē un publicēt komisijas lēmumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Atbalstījis citus, kuriem rēgojies “nacisms”
Vēl 2006. gadā, kad Kabanovs bija prokremliskās partijas “Latvijas krievu savienība” (LKS) priekšteces “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” (PCTVL) biedrs, viņš tika izslēgts no Saeimas Ārlietu komisijas.
Iemesls – Kabanovs publiski atbalstījis tolaik Krievijā tapušo Latviju nomelnojošo filmu “Baltijas nacisms”. Šādi par filmu 2006. gadā “Latvijas Vēstnesī” izteicās Saeimas Prezidijs: “Saeima ir saņēmusi vēsturnieku komisijas izvērtējumu par Krievijas Federācijas kompānijas “Trešā Roma” uzņemto dokumentālo filmu “Baltijas nacisms”.
Izvērtējumā norādīts, ka Latvijai šī filma ir absolūti nepieņemama, jo tai ir provokatīvs raksturs, tā satur pretlatvisku propagandu un kurina naidu starp tautām.
“Filma ir rupjš vēstures sagrozīšanas mēģinājums, lai cīnītos pret jebkādu Otrā pasaules kara izcelšanās un norišu objektīvu interpretāciju,” teikts vēsturnieku atzinumā. “Baltijas nacisms” satur arī daudz faktoloģisku kļūdu un absurdu interpretāciju. Saeimas Prezidijs nosoda filmu “Baltijas nacisms” un aicina Saeimas frakciju vadītājus rūpīgi izvērtēt to materiālu saturu, kas tiek demonstrēti Saeimas telpās.”
Lasa “Z propagandu” no Saeimas krēsla
Zināms, ka 2022. gads, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, bija ļoti smags allaž tuvībā ar Krieviju vainotajai “Saskaņai”. Vieglāku to nepadarīja tādi partijas ierindnieki kā Nikolajs Kabanovs, kuru Jauns.lv pieķēra, Saeimā lasām vienu no bezkaunīgākajiem tā laika Kremļa propagandas kanāliem iekš “Telegram” – “AnnaNews”. Citi deputāti tobrīd gatavojās attālinātai Volodimira Zelenska uzrunai. Un arī Kabanovs to klausījās, turklāt vēl veltot Ukrainas prezidentam stāvovāciju.
Vakarā TV ziņu raidījumos tika atstāstīti tās dienas notikumi parlamentā, ik pa laikam rādot deputātus, kuri pēc ilglaicīgas distancēšanās Covid-19 dēļ nu atkal biedrojās un dažādi pavadīja laiku Saeimas sēžu zālē.
Uzmanību momentā sev pievērsa kāds no parlamentāriešiem, kurš “TV3 Ziņas” operatora kadrā bija iekļuvis brīdī, kad savā klēpja datorā vērās interneta dzīlēs. Nikolaja Kabanova datora ekrānā tobrīd bija atvērts sociālā tīkla “Telegram” kanāls “AnnaNews”.
Ņemot vērā to, ka tautas ievēlētais deputāts šo “Telegram” kanālu apmeklēja darbalaikā, un, atrodoties savā darbavietā – Latvijas Republikas Saeimā – nepakautrējāmies sazināties ar viņu, lai uzdotu pāris precizējošus jautājumus.
Konkrēti: “Kādu interneta resursu tobrīd, 26.05.2022., Saeimas sēdes laikā apmeklējāt un ar kādu nolūku?” Kabanovs savā atbildē neizvairījās un teica: “Labdien, konkrētā brīdī, apmeklēju “Telegram” kanālu “AnnaNews” ar nolūku saņemt informāciju par “Switchblade” droniem, ko ASV piegādā Ukrainai.”
Deputāts savā atbildē nebija melojis ne grama, taču kādu tieši informāciju par ASV piegādātajiem bezpilota lidaparātiem Kabanovs tobrīd ieguva no šī “Telegram” kanāla?
Lūk, ko vēstīja “AnnaNews” ieraksts, kuru todien Saeimā lasīja saskaņietis Kabanovs: “Drosmīgie [tā kanālā dēvēja Krievijas karavīrus] pārtvēra amerikāņu kamikadzes-dronu “Switchblade” kravu. Gaidām episkus video, kuros ukraiņu tankus un artilēriju iznīcina ierocis, par kura iegūšanu viņi tā lūdzās.”
Darbu Rīgas domē apvieno ar virkni citu pienākumu
Pašlaik Kabanovs visnotaļ labi pelna, tostarp arī strādājot Rīgas domē. Saskaņā ar amatpersonas deklarāciju Kabanovs laikā no 2025. gada 27. jūnija, kad viņš kļuva par Rīgas domes deputātu, līdz pagājušā gada beigām guva arī 17 358 eiro ieņēmumus no komercdarbības uzņēmumā SIA "Masu mediju grupa", 2650 eiro ieņēmumus uzņēmumā SIA "Zīme", kā arī 1219 eiro ieņēmumus uzņēmumā SIA "Press Distribution Center".
Tāpat Kabanovs šajā laikā guvis 9890 eiro ienākumus no kādas privātpersonas. Atbilstoši deklarācijai Kabanovs ir ne tikai Rīgas domes deputāts, bet arī Rīgas vides aizsardzības fonda padomes loceklis, Rīgas pašvaldības Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas loceklis, kā arī amatpersona "Demokrātisko vērtību un integrācijas neatkarīgajā asociācijā".
Kabanovs kā amatu norādījis arī sabiedrisko attiecību veikšanu pats sev. Deklarācija liecina, ka viņam pieder divi dzīvokļi, bet lietošanā ir vēl viens dzīvoklis Rīgā. Kabanovs deklarējis arī 2015. gadā ražotu automašīnu "Volvo V60".Kabanovs bankās noglabājis kopumā 85 240 eiro, kā Jauns.lv vēstīja šī gada aprīlī.
Pirms sava pirmā Saeimas deputāta mandāta 2002. gadā (8. Saeimā) Kabanovs darbojās kā žurnālists virknē krievvalodīgo mediju – sākotnēji arī Latvijas Tautas frontes laikraksta “Atmoda” krievu redakcijā, bet pēcāk jau laikrakstā “Segodņa”.