Ar “Porsche” un “Mercedes-Benz” braucošs vīrietis mēnešiem ilgi “aizmirsa” samaksāt par degvielu
Luksusa auto, mainītas numurzīmes un viena un tā pati shēma – policija atklājusi iespējamu sērijveida degvielas zagli, kurš Rīgā un Pierīgā, iespējams, apzadzis vismaz sešas degvielas uzpildes stacijas.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirkņa likumsargi 8. jūlijā Pārdaugavā aizturēja 26 gadus vecu vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par degvielas un pārtikas produktu zādzībām.
Policija norāda, ka zādzības notikušas no šā gada marta līdz jūlijam. Vīrietis piebraucis pie degvielas uzpildes stacijām, uzpildījis automašīnu un pēc tam aizbraucis, par degvielu nesamaksājot. Vienā gadījumā viņš no stacijas esot paņēmis arī sviestmaizes.
Luksusa auto ar svešām numurzīmēm
Īpašu uzmanību policijai piesaistījis tas, ka zādzības veiktas ar luksusa klases automašīnām – “Porsche” un “Mercedes-Benz”. Šie spēkrati gan piederējuši citai personai, bet atradušies aizturētā lietošanā.
Likumsargi noskaidrojuši, ka automašīnām bijušas nelikumīgi uzliktas ārvalstu numurzīmes, turklāt tās regulāri mainītas.
Izmeklēšanas laikā policisti identificēja iespējamo vainīgo un veica kratīšanas viņa dzīvesvietā un izmantotajos transportlīdzekļos.
Policija pārbauda arī citas iespējamās epizodes
Šobrīd policija apzinājusi vismaz sešas zādzību epizodes Rīgā un Pierīgā, taču pastāv aizdomas, ka vīrietis līdzīgus pārkāpumus varētu būt izdarījis arī citviet Latvijā.
Pret aizturēto sākts kriminālprocess par zādzību nelielā apmērā. Valsts policija turpina izmeklēšanu un atgādina – persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.