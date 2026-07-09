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Rīgas centrā pēc divu automašīnu sadursmes uz sāna apgāžas "Ford", cietis vadītājs
Rīgas centrā ceturtdienas rītā noticis satiksmes negadījums, kurā pēc divu automašīnu sadursmes uz sāna apgāzās "Ford". Negadījumā cietis tā vadītājs, informē Valsts policija.
Negadījums notika Krišjāņa Valdemāra un Stabu ielas krustojumā, kur sadūrās automašīnas "Ford" un "Audi". Pēc trieciena "Ford" apgāzās uz sāna.
Cietušais "Ford" vadītājs nogādāts ārstniecības iestādē. Par notikušo Valsts policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu un skaidro negadījuma apstākļus.