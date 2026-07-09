Jelgavas novadā uz autoceļa nokrituši augstsprieguma vadi - satiksme notikuma vietā ir slēgta. VIDEO
"Latvijas Valsts ceļi" (LVC) brīdina, ka Jelgavas novadā uz autoceļa starp Dorupi un Glūdu nokrituši augstsprieguma elektrības vadi.
"Uz brauktuves nokrituši elektrības vadi uz a/c Pūri-Auce-Grīvaiši (P96, Jelgavas novads) Starp Dorupi un Glūdu. Satiksme bloķēta. Aicinām izvēlēties citus negadījuma vietas apbraukšanas maršrutus!" mikroblogošanas vietnē "X" ziņo LVC.
⛔️Uz brauktuves nokrituši elektrības vadi uz a/c Pūri-Auce-Grīvaiši (P96, https://t.co/sZRzDLh0lY, Jelgavas novads) Starp Dorupi un Glūdu. Satiksme bloķēta. Ziņo @Valsts_policija Aicinām izvēlēties citus negadījuma vietas apbraukšanas maršrutus! pic.twitter.com/tjB1MnV53a— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 9, 2026
Kā liecina aculiecinieka uzņemtais video, attiecīgajā ceļa posmā nogāzies augstsprieguma elektrolīnijas balsts, kā rezultātā elektrības vadi nokrituši uz brauktuves. Pagaidām netiek sniegta informācija, cik ilgā laikā situācija tiks atrisināta.
Vairāki iedzīvotāji par notikušo sociālajos tīklos pauduši neapmierinātību. "Mazliet laicīgāk varēja šo rakstu ielikt un ceļa bloķēšanu vartēja veikt jau pirms izbraukšanas no Glūdas Jelgavas virzienā! Nez kā jutās "Latraps" smagās mašīnas šoferis kuram pāris kilometrus vajadzēja stumties atpakaļgaitā," vietnē "Facebook" pauž Artūrs. Bet Inese piebilst, ka "loģiski būtu Auces pagriezienā noslēgt to posmu, lai var uzreiz apbraukt caur Nākotni."
Tikmēr AS “Sadales tīkla” karte liecina, ka Glūdas pagastā bez elektrības palikušas vairākas mājsaimniecības, un tiek ziņots, ka elektrības padeve tiks atjaunota trīs stundu laikā.