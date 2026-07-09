112
Šodien 11:58
71 cilvēks vienā dienā mēģinājis nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu
Valsts robežsardzes amatpersonas trešdien, 8. jūlijā, novērsušas 71 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas–Baltkrievijas robežu, informēja robežsardze.
Kopumā šogad no nelegālas robežas šķērsošanas atturēti jau 7634 cilvēki.
Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēti 34 pārkāpēji. Astoņiem ārzemniekiem liegta ieceļošana Latvijā, tostarp drošības apsvērumu dēļ, bet vairākiem konstatēti uzturēšanās noteikumu pārkāpumi.
Imigrācijas kontroles laikā Latvijā fiksēti arī trīs cilvēki, kuri pārkāpuši ieceļošanas vai uzturēšanās prasības. Savukārt par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu izmantošanā pie atbildības sauktas vai robežas šķērsošana liegta 11 personām.