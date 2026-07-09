Policija meklē šo vīrieti saistībā ar sevišķi smagu noziegumu
Foto: Valsts policija
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Policija meklē šo vīrieti saistībā ar sevišķi smagu noziegumu

Jauns.lv / Valsts policija
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Valsts policija aicina sabiedrību palīdzēt noskaidrot attēlos redzamā vīrieša atrašanās vietu. Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde viņu meklē aizdomās par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Policija meklē šo vīrieti saistībā ar sevišķi smag...

Likumsargi aicina ikvienu, kurš vīrieti atpazīst vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu, ziņot policijai, zvanot pa tālruni 26392819 vai uz ārkārtas tālruņa numuru 112.

Informāciju iespējams sniegt arī, rakstot uz e-pastu: konstantins.zaharovs@riga.vp.gov.lv.

Foto: Valsts policija
Foto: Valsts policija

Valsts policija atgādina, ka persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

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