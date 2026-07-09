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Šodien 11:38
Policija meklē šo vīrieti saistībā ar sevišķi smagu noziegumu
Valsts policija aicina sabiedrību palīdzēt noskaidrot attēlos redzamā vīrieša atrašanās vietu. Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde viņu meklē aizdomās par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
Likumsargi aicina ikvienu, kurš vīrieti atpazīst vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu, ziņot policijai, zvanot pa tālruni 26392819 vai uz ārkārtas tālruņa numuru 112.
Informāciju iespējams sniegt arī, rakstot uz e-pastu: konstantins.zaharovs@riga.vp.gov.lv.
Valsts policija atgādina, ka persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.