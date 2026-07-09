Autovadītāja apliecību drīzumā varēs atjaunot attālināti
Autovadītājiem Latvijā drīzumā varētu vairs nebūt jādodas uz Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) klientu apkalpošanas centru, lai atjaunotu vai nomainītu vadītāja apliecību. Satiksmes ministrija sagatavojusi grozījumus, kas paredz ieviest attālinātu apliecības noformēšanas un saņemšanas iespēju.
Plānots, ka no nākamā gada 2. janvāra vadītāja apliecību varēs noformēt, izmantojot CSDD e-pakalpojumus, ja personas dati jau ir iekļauti Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.
Lai novērstu krāpniecības riskus, pieteikšanās notiks ar drošu identifikāciju, izmantojot Vienotās pieteikšanās moduli. Tāpat tiks pārbaudīts, vai izpildīti visi nepieciešamie nosacījumi – piemēram, veikta veselības pārbaude un nokārtotas administratīvās saistības.
Attālinātais pakalpojums būs pieejams tiem autovadītājiem, kuru reģistrā esošā fotogrāfija un paraksta attēls nav vecāki par pieciem gadiem, lai jaunajā apliecībā būtu aktuāla informācija.
Jauno vadītāja apliecību iedzīvotāji varēs saņemt vairākos veidos – pa pastu uz norādīto adresi, pakomātā vai arī klātienē CSDD klientu apkalpošanas centrā.
Satiksmes ministrija norāda, ka šāds risinājums ļaus ietaupīt laiku un ceļa izdevumus cilvēkiem, kuri dzīvo vai strādā tālāk no CSDD klientu centriem.