Diviem pusaudžiem par nežēlīgu dubultslepkavību Rēzeknē piespriež vairāk nekā 12 gadus cietumā
Latgales rajona tiesa diviem jauniešiem par divu cilvēku slepkavību Rēzeknē piespriedusi 12 gadus un sešus mēnešus ilgu cietumsodu, kā arī trīs gadu probācijas uzraudzību, informēja prokuratūra.
Noziegums notika 2024. gada janvārī, kad abi jaunieši, kuri tobrīd bija 16 gadus veci, kopā ar citiem vīriešiem lietoja alkoholu. Starp viņiem izcēlās konflikts, kura laikā apsūdzētie uzbruka vienam no vīriešiem, vairākas reizes iedurot viņam ar asu priekšmetu un nodarot vidēji smagus miesas bojājumus.
Pēc notikušā pārējie mājās esošie vīrieši jauniešiem lika pamest telpas. Tomēr vēlāk apsūdzētie nolēma turpināt vardarbību pret diviem vīriešiem, kuri atradās bezpalīdzīgā stāvoklī – viens bija smagā alkohola reibumā, bet otram bija lauzta kāja un viņš nespēja fiziski pretoties.
Tiesas materiāli liecina, ka jaunieši sāka sist vīriešiem pa dažādām ķermeņa daļām un pēc tam ar mājās atrastu nazi vairākkārt iedūra viņiem sirds rajonā, mugurā, kājās un rokās.
Cietušo gūtie smagie miesas bojājumi bija tiešā cēloņsakarībā ar viņu nāvi.
Papildus brīvības atņemšanas sodam abiem jauniešiem noteikta arī probācijas uzraudzība uz trim gadiem pēc soda izciešanas.