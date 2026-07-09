Nakšņošana galvaspilsētā kļūs dārgāka: Rīgas dome palielina tūrisma nodevu līdz diviem eiro
Rīgas dome trešdien, 8. jūlijā, pieņēma izmaiņas noteikumos, paredzot no nākamā gada 1. janvāra palielināt tūrisma nodevu līdz 1,78 eiro bez PVN jeb divi eiro ar PVN par katru tūrista pavadīto nakti.
Lēmums pieņemts pēc konsultācijām ar tūrisma nozares pārstāvjiem, kuri pauduši atbalstu nodevas palielināšanai. Papildu ieņēmumi tiks novirzīti Rīgas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai, tūrisma mārketinga aktivitātēm, pasākumu atbalstam un tūrisma infrastruktūras attīstībai.
"Visa no tūrisma nodevas iegūtā nauda tiek ieguldīta tūrisma nozares attīstībā. Papildu finansējums ļaus īstenot ilgtermiņa un prognozējamu tūrisma mārketinga politiku, veicinot ārvalstu viesu piesaisti un stiprinot Rīgas konkurētspēju Baltijas un Ziemeļeiropas reģionā. Vienlaikus nodeva nav papildu slogs tūrisma uzņēmējiem, jo to maksā pilsētas viesi, savukārt, ieguvums atgriežas nozarē un pilsētas ekonomikā kopumā," norāda Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors Fredis Bikovs.
“Mēs atbalstām tūrisma nodevas palielināšanu, jo esam pārliecinājušies, ka šī papildu nauda tiks ieguldīta tieši tūristu piesaistē, Rīgas mārketingā un pilsētas starptautiskās konkurētspējas stiprināšanā. Šobrīd Rīga konkurē ar citām Baltijas un Ziemeļeiropas galvaspilsētām, kur tūrisma attīstībā un starptautiskajā mārketingā tiek investēti ievērojami lielāki līdzekļi. Ja vēlamies redzēt vairāk tūristu, vairāk starptautisku konferenču un lielāku ekonomisko aktivitāti pilsētā, tad ir nepieciešams būtiski palielināt budžetu tūristu piesaistei,” uzsver Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš.
“Redzam, ka tūrisma nodevas palielināšana rada iespēju mērķtiecīgāk stiprināt Rīgas pozīcijas starptautiskajā un Baltijas galvaspilsētu lielajā konkurencē kā darījumu tūrisma un pasākumu galamērķim. Īpaši svarīga ir Rīgas Kongresa biroja stiprināšana, kas ļaus daudz aktīvāk piesaistīt starptautiskas konferences, kongresus un citus augstas pievienotās vērtības pasākumus. Tas ilgtermiņā sniegs būtisku ieguvumu gan viesmīlības nozarei, gan pilsētas ekonomikai kopumā,” Latvijas Kongresu biroja nostāju pauž Jānis Priede, LKB valdes loceklis.
Lai gan ienākošā tūrisma aģentūras un tūroperatori piesardzīgi raugās uz nodevas palielināšanu, ALTA (Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācija) valdes priekšsēdētājs Ēriks Lingebērziņš saskata nepieciešamību ilgtermiņā ieguldīt vairāk aģentūru un tūroperatoru atbalstā, kas būtu iespējams no papildus tūrisma nodevas līdzekļiem.
Lingebērziņš norāda: “ALTA atbalsta tūrisma nodevas palielināšanu, jo Rīgas starptautiskās atpazīstamības stiprināšana un darījumu tūrisma attīstība ir būtiska pilsētas konkurētspējai un visas tūrisma un viesmīlības nozares izaugsmei. Rīgai ir potenciāls nostiprināties kā starptautiski atpazīstamam darījumu un pasākumu galamērķim Baltijas reģionā, nodrošinot stabilāku tūrisma plūsmu visa gada garumā. ALTA atzinīgi vērtē ieceri stiprināt šīs aktivitātes caur Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra struktūrvienību — Rīgas kongresu biroju. Šī mērķa sasniegšanā būtiska ir arī nozares iesaiste, jo ALTA biedri jau šobrīd aktīvi piedalās gan jaunu produktu veidošanā, gan kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanā. Tādēļ svarīgi ir ne tikai stiprināt esošos darījumu tūrisma atbalsta instrumentus, bet arī attīstīt jaunus, uz sadarbību balstītus risinājumus.”
Pašlaik tūrisma nodeva Rīgā ir 0,89 eiro bez PVN par katru tūrista pavadīto nakti. Tā tika samazināta no sākotnēji noteiktā viena eiro pēc tam, kad tika precizēta pievienotās vērtības nodokļa piemērošana šai nodevai. Kopš nodevas ieviešanas 2023. gadā ieņēmumi no tās ir stabili pieauguši – 2023. gadā tie sasniedza 1,37 miljonus eiro, 2024. gadā – 1,73 miljonus eiro, bet 2025. gadā – 1,86 miljonus eiro.
Rīgas pašvaldība norāda, ka arī pēc nodevas palielināšanas tās apmērs būs konkurētspējīgs Baltijas reģionā. Lietuvā Viļņā, Kauņā, Palangā un Druskininkos tūrisma nodeva jau šobrīd ir divi eiro par nakti, savukārt daudzviet Eiropā tā ir vēl augstāka. Piemēram, Lisabonā tūristi maksā četrus eiro par nakti, bet Amsterdamā nodeva tiek aprēķināta 12,5 % apmērā no naktsmītnes rezervācijas cenas.
Nodevas likmes izmaiņas stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī. Šāds pārejas periods noteikts, lai izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji varētu savlaicīgi pielāgot noslēgtos līgumus un rezervācijas, kā arī saskaņot izmaiņas ar tūrisma sezonas plānošanu.
Grozījumu izstrādes laikā pašvaldība konsultējās ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociāciju, kas atbalstīja nodevas palielināšanu. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemts viens viedoklis par iespējamu negatīvu ietekmi uz tūristu skaitu, taču, izvērtējot citu Eiropas pilsētu pieredzi un plānoto ieņēmumu izmantošanu Rīgas atpazīstamības stiprināšanai, pašvaldība nekonstatēja pietiekamu pamatu uzskatīt, ka nodevas pieaugums būtiski ietekmēs tūristu plūsmu.