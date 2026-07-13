FOTO: ar 27 tūkstošiem apmeklētāju vērienīgi aizvadīts sarunu festivāls “Lampa”. Atskatāmies uz piedzīvoto
“Par ko nedrīkst nerunāt?” Tāds bija centrālais jautājums nu jau aizvadītajā sarunu festivālā "Lampa". Tas izskanēja 10. un 11. jūlijā, jau 12. reizi aicinot sabiedrību aizdomāties un diskutēt par tēmām, par kurām ikdienā aizmirstam vai arī apzināti nerunājam, jo tās ir neērtas vai sarežģītas.
Sarunu festivāls “Lampa” pirmo reizi norisinājās 2015. gadā, kad Cēsu pils parkā bija vien dažas skatuves. Togad festivālā notika mazliet vairāk kā 50 pasākumi, pulcējot aptuveni 3300 apmeklētāju. Šo gadu laikā “Lampa” no nišas pasākuma ir izaugusi par vērienīgu un gaidītu notikumu, ko apliecina fakts, ka desmitgades festivāls 2024. gadā pulcēja vairāk nekā 25 tūkstošus apmeklētāju, kuriem bija iespēja piedalīties teju 400 pasākumos.
27 000 interesentu izbaudīja festivāla īpašo gaisotni
Savukārt šogad sarunu festivālā “Lampa” piedalījās jau aptuveni 27 tūkstoši interesentu, kuri apmeklēja 409 pasākumus 66 norises vietās. Savukārt eksperta viedokli aizstāvēja 1445 runātāji no Latvijas un ārzemēm.
Šogad laikapstākļi priecēja abas festivāla dienas, kas ļāva apmeklētājiem pilnvērtīgi izbaudīt aktivitātes. Sarunās ar “Lampas” viesiem varēja secināt, ka liela daļa cilvēku uz pasākumu ieradās no Rīgas, no kuriem daļa atzina, ka “Lampu” apmeklē, jo vēlas izbaudīt sarunu festivāla atmosfēru un vienlaikus iepazīt tuvāk Cēsis. Tikmēr citi uzsvēra, ka gaidītākais notikums šajā pasākumā ir “Politiķu cepiens”, ko daudzi uzskata par festivāla kulmināciju. Jāatzīmē arī, ka lielākā daļa aptaujāto festivālu apmeklējuši arī citus gadus, uzsverot tēmu aktualitāti un nozīmību sabiedrībā.
Festivāla “Lampa” pirmās dienas spilgtākie mirkļi
Cēsis uz divām dienām kļūst par vietu, kur satiksies idejas, viedokļi un drosmīgas sarunas — 10. un 11. jūlijā pilsētā ...
Par ko šogad nedrīkstēja nerunāt?
Festivāla virstēma jeb centrālais jautājums šogad bija “Par ko nedrīkst nerunāt?”. Pasākuma rīkotāji mudināja padomāt par lieliem jautājumiem un problēmām, par ko sabiedrībā runā arvien biežāk, bet ne vienmēr pietiekoši atklāti. Sarunu festivāla “Lampa” direktore un programmas kuratore Egita Prāma norāda: “Šogad aicinājām runāt par tēmām, kuras mēdzam noklusēt vai atlikt uz rītdienu, cerot, ka tās atrisināsies pašas no sevis, piemēram, par mentālo veselību, karu un drošību, ticību demokrātijai, attiecību līkločiem, nākotnes tehnoloģijām un to, kādas ambīcijas mūs virza uz priekšu”.
Divu dienu laikā notikušajās diskusijās īpaša uzmanība tika pievērsta valsts drošībai, tehnoloģiju attīstībai, uzņēmējdarbībai un sabiedrībā aktuāliem jautājumiem. Festivāla programma bija plaša, tomēr vairākas sarunas pulcēja īpaši lielu interesi, izgaismojot tēmas, par kurām šobrīd Latvijā tiek domāts un diskutēts visvairāk.
Drošība – valsts aizsardzība sākas ar sabiedrību
Viena no šī gada aktuālākajām tēmām bija valsts drošība un aizsardzība. Diskusijā "Kā sargājam Latviju kopā ar sabiedrotajiem?" politiķi, militārpersonas un drošības eksperti sprieda gan par Latvijas gatavību iespējamām krīzēm, gan par mācībām, ko sniedz karš Ukrainā.
Ārlietu ministre Baiba Braže uzsvēra, ka Krievijai vairs nav iespējams radīt stratēģisku pārsteigumu, jo mūsdienās tehnoloģijas ļauj savlaicīgi pamanīt militārās aktivitātes. Savukārt aizsardzības ministrs Raivis Melnis norādīja, ka Ukrainas pieredze kļuvusi par smagu, taču ļoti nozīmīgu mācību, kas palīdz stiprināt arī Latvijas aizsardzības spējas.
Diskusijā vairākkārt tika uzsvērts, ka valsts aizsardzība nav tikai bruņoto spēku uzdevums. Tajā sava loma ir ikvienam sabiedrības loceklim – gan karavīriem un zemessargiem, gan valsts iestādēm, gan civiliedzīvotājiem. Pulkvedis Igors Kļaviņš norādīja, ka spēcīga valsts aizsardzība iespējama tikai tad, ja tajā iesaistās visa sabiedrība. Eksperts arī uzsvēra obligātā valsts aizsardzības dienesta nozīmi: “Mēs nevaram bez tā. Pieļāvām lielu kļūdu, ka atteicāmies no tā 2000. gadu vidū. Sabiedrībai radās iespaids, ka valsts aizsardzība gulstas tikai uz bruņoto spēku pleciem. Igauņi darīja pareizi, ka neatteicās no tā”.
Atsevišķa uzmanība tika pievērsta dronu attīstībai. Diskusijas dalībnieki atzina, ka tie kļuvuši par vienu no nozīmīgākajiem mūsdienu karadarbības instrumentiem. Vienlaikus eksperti uzsvēra, ka paši droni uzvaru nenodrošina. Nepieciešama labi izveidota sistēma, kvalificēti speciālisti un nepārtraukta tehnoloģiju attīstība, lai dronus efektīvi izmantotu karā.
Sarunu festivāla "Lampa" otrās dienas ainiņas
Otrajā festivāla dienā vēl norisinās vairāk nekā 200 sarunu, diskusiju, darbnīcu un citu notikumu.
Mākslīgais intelekts – palīgs, nevis cilvēka aizstājējs
Liela interese bija arī par diskusiju "Mākslīgais intelekts – darbinieks bez darba līguma?", kur eksperti sprieda par to, kā mākslīgais intelekts (MI) jau šobrīd maina darba vidi.
“Lexu AI” līdzdibinātājs Mārtiņš Odobērs skaidroja, ka lielāko pievienoto vērtību mākslīgais intelekts sniedz rutīnas darbu automatizācijā. Tas spēj apkopot informāciju, sagatavot kopsavilkumus, meklēt dokumentus, tulkot tekstus un palīdzēt ikdienas darba organizēšanā. Tomēr gala lēmumi joprojām jāpieņem cilvēkam.
Savukārt "Swedbank" personāla un infrastruktūras pārvaldes vadītāja Dace Amsila atzina, ka uzņēmumi arvien aktīvāk meklē veidus, kā MI izmantot sistemātiski. Vienlaikus viņa norādīja uz kādu satraucošu tendenci – jaunieši arvien biežāk paļaujas uz čatbotiem, bet reizēm nepietiekami pārvalda pamata digitālās prasmes, piemēram, darbu ar “Excel”.
Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka līdz ar mākslīgā intelekta ienākšanu darba vidē arvien svarīgāka kļūst kritiskā domāšana. MI var palīdzēt paveikt lielu daļu darba, taču cilvēkam joprojām jāspēj izvērtēt, vai tā uzģenerētā informācija ir pareiza un uzticama.
Kas kavē Latvijas uzņēmumu izaugsmi?
Uzņēmējdarbībai veltītajā diskusijā "Komforta zona vai ambīciju trūkums – kas ir patiesie Latvijas uzņēmēju stikla griesti?" eksperti analizēja iemeslus, kāpēc daudzi uzņēmumi neizaug tik strauji, kā varētu.
Diskusijā izskanēja, ka uzņēmējiem bieži trūkst drosmes riskēt, pārliecības par savu produktu, finansējuma un zināšanu. Kā viens no risinājumiem tika minēta mentoringa sistēma, kas palīdz izvairīties no kļūdām un sniedz iespēju mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem.
"Swedbank" valdes loceklis Jevgeņijs Ivanovs norādīja, ka kļūdas uzņēmējdarbībā ir neizbēgamas, tomēr mūsdienās pieejams daudz vairāk atbalsta instrumentu nekā agrāk. Savukārt citi diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka Latvijā nepieciešama uzņēmējdarbībai labvēlīgāka vide, lai uzņēmēji vairāk laika varētu veltīt inovācijām, nevis administratīvo jautājumu risināšanai.
Eksperti arī atzina, ka Latvijas uzņēmumiem būtu aktīvāk jāsadarbojas savā starpā un jādomā drosmīgāk par izaugsmi starptautiskajos tirgos.
Veiksmīgs jaunuzņēmums nesākas tikai ar labu ideju
Praktisku ieskatu jaunuzņēmuma ikdienā un lēmumu pieņemšanā sniedza simulācijas diskusija "Kļūdas, ko pieļaut: veselīgs startup dzīves cikls bez filtra".
Tajā tika uzsvērts, ka viens no sarežģītākajiem lēmumiem ir līdzdibinātāja izvēle. “Startup House Riga” līdzdibinātājs un jaunuzņēmuma “Swotzy” dibinātājs Kristians Jenčiuss tam izvēlējās drosmīgu salīdzinājumu: “Līdzdibinātāja atrašana ir kā laulība. Veiksmīgs bizness ir veiksmīga laulība”. Kā laulībā, tā arī biznesā jāspēj atrast cilvēku, kuram uzticēties un kopā pārvarēt grūtības.
Tika spriests arī par klientu izvēli, uzticēšanās nozīmi un biežāk pieļautajām kļūdām uzņēmuma attīstības sākumposmā. Dalībnieki atzina, ka veiksmīga biznesa izveidi lielā mērā nosaka ne tikai zināšanas, bet arī spēja pielāgoties un mācīties no neveiksmēm.
Izdevniecība "Rīgas Viļņi" aktualizē sabiedrībā nozīmīgus jautājumus
Sarunu festivālā “Lampa” vairākas diskusijas organizēja arī "Izdevniecība Rīgas Viļņi", pievēršoties attiecībām, mentālajai veselībai, ģimenes jautājumiem, sportam.
Viena no plaši apmeklētām bija diskusija "Toksiskā pašpietiekamība: visu varu pati, bet vai vajag?", kur eksperti un sabiedrībā zināmas personības diskutēja par priekšstatu, ka sievietei vienmēr jāspēj tikt ar visu galā pašai.
Geštaltterapeite Līva Spurava skaidroja, ka vēlme visu paveikt pašai nereti rodas jau bērnībā, kad cilvēks nav juties pietiekami drošs vai saņēmis nepieciešamo atbalstu. Šādas pieredzes rezultātā rodas pārliecība, ka paļauties var tikai uz sevi, un palīdzības lūgšana kļūst ļoti sarežģīta, pat neērta.
Sarunu festivāls “Lampa” - “Rīgas Viļņu" diskusija “Toksiskā pašpietiekamība"
Izdevniecība “Rīgas Viļņi” Atklāto sarunu teltī piedāvāja trīs diskusijas par sabiedrībā aktuālām tēmām — toksisku pašpietiekamību, bērnu un pusaudžu mentālo ...
Diskusijā izskanēja atziņa, ka toksiskās pašpietiekamības pamatā bieži vien ir bailes būt ievainojamai. Līva Spurava to raksturoja šādi: "Mēs gribam tikt mīlēti, pieņemti, atzīti un baidāmies, ka mūs pametīs. Tas ir galvenais, uz ko tiecamies." Viņa skaidroja, ka veids, kā cilvēks cenšas to panākt, lielā mērā veidojas bērnībā un dzīves laikā gūtajā pieredzē.
Sarunas dalībnieces uzsvēra, ka spēja lūgt palīdzību nav vājuma pazīme. Tieši pretēji – tā prasa drosmi. Tika runāts arī par to, ka sievietēm nav jācenšas kļūt par "supersievietēm", kuras vienlaikus spēj būt ideālas darbā, ģimenē un ikdienas pienākumos, šim viedoklim piekrīt, raidījumu un pasākumu vadītāja, producente Kristīne Stakena.
Diskusijas noslēgumā sarunas dalībnieces aicināja vairāk iepazīt pašiem sevi, apzināties savas vajadzības un atteikties no nepārtrauktas salīdzināšanās ar citiem, jo tieši tas bieži kļūst par iemeslu izdegšanai.
Savukārt diskusijā "Olimpiskā vērtība vai bezvērtība?" sportisti un sporta organizāciju pārstāvji sprieda par olimpisko spēļu nozīmi mūsdienās. Pludmales volejboliste Tīna Graudiņa uzsvēra, ka olimpiskās spēles sportistiem joprojām ir augstākais sasniegums, ko nevar aizstāt neviens cits sportiskais notikums.
Sarunu festivāls "Lampa" - diskusija “Olimpiskā vērtība vai bezvērtība?”
Izdevniecība "Rīgas Viļņi" Atklāto sarunu teltī piedāvā vairākas sabiedrībā aktuālas diskusijas. Vienā no tām vērtē olimpiskās kustības lomu mūsdienās, tās ...
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš atgādināja, ka Latvija, neskatoties uz savu nelielo izmēru, regulāri izceļas ar augstvērtīgiem sportistu sasniegumiem: “Latvija ir bagāta ar izciliem sportistiem, tāpēc esam pieraduši pie labiem sasniegumiem un medaļām”. Diskusijā tika runāts arī par sportistu ikdienu olimpisko spēļu laikā, ierobežojumiem, finansējumu un iespējām pēc olimpiskās pieredzes piesaistīt jaunus partnerus un investorus.
Festivāla laikā izdevniecība "Rīgas Viļņi" rīkoja arī sarunas par bērnu un pusaudžu mentālo veselību, aprūpes namiem, attiecībām, modes industrijas ēnas pusēm un sabiedrībā zināmu cilvēku dzīvi aiz publiskā tēla, vēlreiz apliecinot šī gada festivāla galveno ideju – runāt par jautājumiem, kurus nereti atliekam vai noklusējam.
Sarunu festivāls “Lampa” - “Rīgas Viļņu" diskusija "Kāpēc aizvien vairāk bērnu vēlas beigt dzīvi?"
Izdevniecība “Rīgas Viļņi” Atklāto sarunu teltī notika saruna “Kāpēc aizvien vairāk bērnu vēlas beigt dzīvi? Kā pasargāt bērnus un pusaudžus ...
Sarunu festivāls "Lampa" - diskusija “Modes klusējošie upuri”
Izdevniecība "Rīgas Viļņi" Atklāto sarunu teltī piedāvā vairākas sabiedrībā aktuālas diskusijas. Vienā no tajām runā par mentālās veselības problēmām modes ...
Sarunu festivāls "Lampa" - diskusija "Kur paliek mūsu vecāki? Aprūpes nami. Starp pienākumu un vainas sajūtu?"
Izdevniecība "Rīgas Viļņi" Atklāto sarunu teltī piedāvā vairākas sabiedrībā aktuālas diskusijas. Vienā no tajām eksperti diskutēja par emocionāli sarežģīto lēmumu ...