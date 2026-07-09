Inflācija Latvijā varētu sarukt līdz 3%, taču enerģijas cenas rada bažas
Inflācija Latvijā tuvākajos mēnešos varētu samazināties un pietuvoties 3% robežai, tomēr cenu kritumu pārtikas veikalos var aizēnot energoresursu izmaksu kāpums, norāda Finanšu ministrija.
Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka patēriņa cenu līmenis Latvijā jūnijā, salīdzinot ar maiju, nemainījās, bet gada inflācija sasniedza 3,4%.
Sagaidāms, ka jūlijā inflācija kļūs lēnāka, ko pozitīvi ietekmēs pārtikas cenu samazināšanās. Jūnijā pārtikas cenas bija vidēji par 1% zemākas nekā pirms gada – lētāki kļuvuši graudaugi, gaļas produkti, piens un piena izstrādājumi, eļļa, atsevišķi augļi un dārzeņi, kā arī cukurs.
Papildu ietekmi varētu dot arī no 1. jūlija ieviestā samazinātā PVN likme 12% apmērā maizei, pienam, olām un putnu gaļai. Ja tirgotāji nodokļa samazinājumu pilnībā atspoguļos cenās, šo produktu izmaksas varētu samazināties par aptuveni 7,4%.
Vienlaikus Finanšu ministrija brīdina, ka pārtikas cenu kritums var nebūt ilgstošs. Pasaules tirgos vērojamas pretējas tendences – neapstrādātas pārtikas cenas kopš gada sākuma pieaug, bet rudenī situāciju var ietekmēt jaunā raža un energoresursu cenas.
Lielāko ietekmi uz inflāciju jūnijā radīja ar mājokli saistītie izdevumi. Mājokļa apsaimniekošanas preces un pakalpojumi gada laikā sadārdzinājās par 7,2%, ko veicināja augstākas ūdensapgādes, elektroenerģijas, gāzes un siltumenerģijas cenas.
Būtisku ieguldījumu cenu kāpumā deva arī degviela – gada laikā dīzeļdegviela sadārdzinājās par 18,9%, bet benzīns par 15,6%. Vienlaikus jūnijā, salīdzinot ar maiju, degvielas cenas samazinājās par 6,7%.
Finanšu ministrija norāda, ka inflācijas prognozes joprojām lielā mērā būs atkarīgas no situācijas pasaules enerģijas tirgos. Lai gan naftas cenas iepriekš samazinājās, jaunākie ģeopolitiskie notikumi radījuši papildu nenoteiktību.
Kopumā ministrija prognozē, ka inflācija Latvijā šogad stabilizēsies aptuveni 3–3,5% robežās. Šā gada pirmajā pusgadā patēriņa cenas bija vidēji par 3,1% augstākas nekā attiecīgajā periodā pērn.