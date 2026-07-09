Brīdinājums būs spēkā līdz plkst.21.00.
Sabiedrība
Šodien 09:38
Izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju piekrastē
Līdz ceturtdienas vakaram izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju piekrastē, informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm no rīta piekrastes rajonos ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniegs ātrumu 20 līdz 21 metrs sekundē. Brīdinājums būs spēkā līdz plkst. 21.
Savukārt valsts centrālajos rajonos līdz pusdienlaikam ir spēkā brīdinājums par stipru lietu.