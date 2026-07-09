Izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju piekrastē
Foto: LETA
Brīdinājums būs spēkā līdz plkst.21.00.
Sabiedrība

Izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju piekrastē

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Seko Jauns.lv Google

Līdz ceturtdienas vakaram izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju piekrastē, informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stip...

Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm no rīta piekrastes rajonos ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniegs ātrumu 20 līdz 21 metrs sekundē. Brīdinājums būs spēkā līdz plkst. 21.

Savukārt valsts centrālajos rajonos līdz pusdienlaikam ir spēkā brīdinājums par stipru lietu.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Citi šobrīd lasa