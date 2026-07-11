Viedtālrunis kļuvis par pilnvērtīgu darba rīku 80% Latvijas iedzīvotāju
Viedtālrunis ir kļuvis par neatņemamu darba ikdienas rīku. Nesen veiktā pētījumā noskaidrots, ka to darba vajadzībām izmanto 80% Latvijas iedzīvotāju. Līdzīga situācija vērojama arī pārējās Baltijas valstīs.
Tā kā viedtālrunis arvien biežāk papildina vai pat aizstāj datoru ikdienas darba uzdevumu veikšanā, pieaug arī pieprasījums pēc gudriem risinājumiem, kas ļauj strādāt ērtāk un efektīvāk, tostarp izmantojot mākslīgā intelekta sniegtās iespējas.
"Samsung" veiktajā aptaujā noskaidrots, ka visbiežāk viedtālruni darba vajadzībām iedzīvotāji izmanto saziņai ar kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem saziņas lietotnēs, piemēram, "Microsoft Teams" vai "Slack" (50%). Savukārt 21% to visbiežāk izmanto e-pasta sarakstei, bet 6% – darba kalendāra pārvaldībai un uzdevumu plānošanai. Tikmēr 20% aptaujāto norāda, ka darba vajadzībām viedtālruni pašlaik neizmanto.
"Viedtālrunis jau sen ir pāraudzis saziņas ierīces lomu un kļuvis par pilnvērtīgu darba rīku. Mēs redzam, ka pircēju prioritātes mainās. Ja vēl pirms dažiem gadiem pircēji visbiežāk interesējās par kameru, akumulatora darbības laiku un veiktspēju, tad šodien arvien biežāk saņemam jautājumus par mākslīgā intelekta iespējām un to, kā tās var palīdzēt ietaupīt laiku ikdienas darbā. Vienlaikus cilvēki novērtē arī ierīces ar lielāku ekrānu, kas ļauj ērtāk strādāt ar dokumentiem, izmantot vairākas lietotnes vienlaikus un paveikt apjomīgus darba uzdevumus arī ārpus biroja," stāsta "Samsung" Mobilo produktu kategorijas vadītājs Baltijas valstīs Māris Ķikāns.
Šo tendenci apstiprina arī aptaujas rezultāti. Vairāk nekā puse jeb 55% aptaujāto atzīst, ka viena darba uzdevuma veikšanai regulāri pārslēdzas starp vairākām lietotnēm. Tas liecina par pieaugošu nepieciešamību pēc tehnoloģijām, kas palīdz efektīvāk organizēt ikdienas darbu un ietaupīt laiku. Jo mazāk laika jāvelta lietotņu pārslēgšanai un informācijas meklēšanai, jo vairāk uzmanības iespējams veltīt pašam darbam. Arvien lielāku nozīmi iegūst arī ierīces ar lielāku ekrānu, kas ļauj ērtāk vienlaikus izmantot vairākas lietotnes.