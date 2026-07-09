Saulkrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists.
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Šodien 09:05
Traģisks notikums Saulkrastu pusē: velosipēdists iebrauc Pēterupē un iet bojā
Saulkrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists, informēja Valsts policijā.
Likumsargi skaidro, ka ap plkst. 17.30 Priedēs, Rožu bulvārī, velosipēda vadītājs nobrauca no ceļa un iebrauca Pēterupē. Negadījumā velosipēda vadītājs gāja bojā. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi. Bez minētā bojāgājušā vēl septiņi cilvēki tajos cietuši. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 360 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 123 par ātruma pārsniegšanu un četri par agresīvu braukšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti četri kriminālprocesi.