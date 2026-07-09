Foto: Valsts policija
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Šodien 08:54
Rīgā bezvēsts pazudis Markuss Omanbriedis. Iespējams, atrodas Stacijas laukuma apkaimē
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2006. gadā dzimušo Markusu Omanbriedi.
Jaunietis šā gada 8. jūlijā izgāja no adreses Rīgā, Vadakstes ielā, un līdz šim brīdim nav atgriezies. Iespējams, jaunietis atrodas Stacijas laukuma apkārtnē.
Pazīmes: augums 198 cm, gari, brūni mati.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 67085984.